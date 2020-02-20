Суд оставил под арестом и.о. прокурора Норильска

КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Суд оставил под арестом сроком на два месяца исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
Ранее сообщалось, что и.о. норильского прокурора Гутаев был арестован 24 декабря 2019 года по части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
"Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест и.о. прокурора Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву и его брату Докки Гутаеву до 23 мая 2020 года включительно. Арестованные еще 24 декабря 2019 года Гутаевы подозреваются в получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
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