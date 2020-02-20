Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T11:29+0300
https://ria.ru/20200220/1564999672.html
Клишас: решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит российским законам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1036x0_80_0_0_8de403d4bc998123faf6550d072e843b.jpg
РИА Новости

Клишас: решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит российским законам

11:29 20.02.2020
1636
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит российскому правопорядку, тем более что есть решение Конституционного суда по этому вопросу, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.
"Очевидно противоречащее российскому правопорядку решение, тем более что у нас с вами есть решение Конституционного суда по этому вопросу", - сказал Клишас на заседании рабочей группы по изменению конституции.
Между прочим
Дело ЮКОСа: Россия должна $50 млрд "недобросовестным инвесторам"
18 февраля, 19:04
Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил РИА Новости, что Москва оспорит это решение. Юрист подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.
Кондаков утверждает, что само решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией Европейского Суда по правам человека, который ранее в своем постановлении по делу ЮКОСа отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС, а также якобы имевшей место дискриминации в отношении нее со стороны российских властей.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
19 февраля, 13:08
В Кремле анализируют решение Гаагского суда по ЮКОСу
4730312
Обсудить 6
Андрей КондаковЕвропейский судАндрей КлишасЮКОСГаагаНидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
А то, что российские законы противоречат здравому смыслу и не защищают права собственных граждан, это по мнению клишаса, конечно же, в порядке вещей.
20 февраля, 11:42
sshokollayder
310015
Рекомендуем
Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Константин Чуйченко
Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Интерпол отказался помогать России в деле экс-министра обороны Украины
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
В Госдуме рассказали об эффективности сирийской системы ПВО
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
ВС вернул липецкой фабрике Roshen жалобу на взыскание налогов
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил слова Климкина об опасности "сделки" России и Запада
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Ученые из девяти стран осудили слухи о происхождении коронавируса
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Шпицберген
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Сотрудники Украинской полиции
На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния