ВС вернул липецкой фабрике Roshen жалобу на взыскание налогов

Жалоба поступила в ВС РФ 14 февраля, за пределами установленного законом двухмесячного срока с момента вынесения последнего обжалуемого акта по делу (постановление окружного суда было оглашено 2 декабря, а опубликовано 4 декабря). Вместе с жалобой фабрика подала ходатайство о восстановлении нарушенного процессуального срока, но судья ВС Татьяна Завьялова его отклонила, посчитав причины пропуска неуважительными.

В своем обращении в суд в 2015 году фабрика Roshen просила признать недействительным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам Липецкой области от 30 июня 2015 года. Налоговики тогда обязали фабрику доплатить в бюджет 285,9 миллиона рублей НДС, 26,2 миллиона рублей пени по НДС, а также уплатить штраф в размере 49,4 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой области, рассматривавший дело почти три с половиной года и назначавший по нему комплексную строительно-техническую и оценочную экспертизу, в марте 2019 года полностью отклонил претензии кондитерской фабрики к ФНС. Суд согласился с доводами налоговиков, выявивших нарушения во взаимоотношениях фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен".

По мнению ФНС, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене. Кроме того, инспекция установила наличие в цепочке контрагентов фабрики юрлиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, то есть фирм-однодневок. Решение первой инстанции подтвердили апелляционный суд в Воронеже и окружной суд в Калуге.