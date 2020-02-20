ВС вернул липецкой фабрике Roshen жалобу на взыскание налогов

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Верховный суд (ВС) России вернул без рассмотрения по существу липецкой кондитерской фабрике корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко ее кассационную жалобу на решения судов, признавших законность доначисления фабрике 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов за 2012 год, следует из опубликованного в четверг определения суда.
Жалоба поступила в ВС РФ 14 февраля, за пределами установленного законом двухмесячного срока с момента вынесения последнего обжалуемого акта по делу (постановление окружного суда было оглашено 2 декабря, а опубликовано 4 декабря). Вместе с жалобой фабрика подала ходатайство о восстановлении нарушенного процессуального срока, но судья ВС Татьяна Завьялова его отклонила, посчитав причины пропуска неуважительными.
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В своем обращении в суд в 2015 году фабрика Roshen просила признать недействительным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам Липецкой области от 30 июня 2015 года. Налоговики тогда обязали фабрику доплатить в бюджет 285,9 миллиона рублей НДС, 26,2 миллиона рублей пени по НДС, а также уплатить штраф в размере 49,4 миллиона рублей.
Арбитражный суд Липецкой области, рассматривавший дело почти три с половиной года и назначавший по нему комплексную строительно-техническую и оценочную экспертизу, в марте 2019 года полностью отклонил претензии кондитерской фабрики к ФНС. Суд согласился с доводами налоговиков, выявивших нарушения во взаимоотношениях фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен".
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По мнению ФНС, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене. Кроме того, инспекция установила наличие в цепочке контрагентов фабрики юрлиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, то есть фирм-однодневок. Решение первой инстанции подтвердили апелляционный суд в Воронеже и окружной суд в Калуге.
Украинская корпорация Roshen решила остановить Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Производство законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики. Стоимость арестованной недвижимости — почти 1,5 миллиарда рублей.