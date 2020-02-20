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Росгвардейца обвиняют в выбивании силой показаний в деле о коррупции
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РИА Новости

Росгвардейца обвиняют в выбивании силой показаний в деле о коррупции

11:19 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник вневедомственной охраны во время учений.
Сотрудник вневедомственной охраны во время учений.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 фев - РИА Новости. Сотрудник ОМОН из Сургута в ХМАО обвиняется в превышении полномочий: он выбивал признательные показания из задержанного за коррупцию, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно версии следователей, в сентябре 2019 года росгвардеец, пытаясь получить признательные показания от задержанного по подозрению в коррупции, "применил к нему физическое насилие".
"В ходе следствия добыты достаточные доказательства виновности данного сотрудника в совершении вышеуказанного преступления, в связи с чем 19 февраля ему предъявлено обвинение... Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу", - говорится в сообщении.
Росгвардейца, как уточнили в ведомстве, обвиняют по статье УК РФ о превышении должностных полномочий с применением насилия. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
По информации интернет-издания Znak, обвиняемый избил сотрудника МЧС, подозреваемого в получении взятки. СМИ предполагает, что силовики якобы также планируют задержать по делу о превышении полномочий еще одного правоохранителя.
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