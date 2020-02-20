Росгвардейца обвиняют в выбивании силой показаний в деле о коррупции

Сотрудник вневедомственной охраны во время учений.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 фев - РИА Новости. Сотрудник ОМОН из Сотрудник ОМОН из Сургута ХМАО обвиняется в превышении полномочий: он выбивал признательные показания из задержанного за коррупцию, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Согласно версии следователей, в сентябре 2019 года росгвардеец, пытаясь получить признательные показания от задержанного по подозрению в коррупции, "применил к нему физическое насилие".

"В ходе следствия добыты достаточные доказательства виновности данного сотрудника в совершении вышеуказанного преступления, в связи с чем 19 февраля ему предъявлено обвинение... Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу", - говорится в сообщении.

Росгвардейца, как уточнили в ведомстве, обвиняют по статье УК РФ о превышении должностных полномочий с применением насилия. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.