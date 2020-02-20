Ученые из девяти стран осудили слухи о происхождении коронавируса

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Группа ученых из девяти стран, включая США, Германию, Великобританию и Нидерланды, выступила с обращением, в котором осудила распространение слухов и теорий заговора о том, что новый тип коронавируса возник искусственным путем.
"Мы объединились, чтобы решительно осудить теории заговора о том, что COVID-19 имеет неестественное происхождение. Ученые из нескольких стран опубликовали и проанализировали геном возбудителя болезни, острого тяжелого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2), и подавляющее большинство из них пришли к заключению, что коронавирус возник в природе, как и многие другие возникающие патогены", - говорится в обращении специалистов, опубликованном в медицинском журнале Lancet.
Обращение подписали 27 известных ученых, работающих в медицинской сфере в научных организациях девяти стран: США, Германии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Малайзии, Италии, Австралии и Китая. В частности, свою подпись поставили директор британского благотворительного фонда, финансирующего медицинско-биологические исследования, Wellcome Trust Джереми Фаррар, бывший директор Национального центра инфекционных болезней в США Джим Хьюз, бывший глава Национального научного фонда США Рита Колуэлл.
Ранее группа ученых из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне провела исследования и выяснила, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины. Позже глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь заявил, что наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства, являются летучие мыши.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.