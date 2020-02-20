Ученые из девяти стран осудили слухи о происхождении коронавируса

Обращение подписали 27 известных ученых, работающих в медицинской сфере в научных организациях девяти стран: США, Германии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Малайзии, Италии, Австралии и Китая. В частности, свою подпись поставили директор британского благотворительного фонда, финансирующего медицинско-биологические исследования, Wellcome Trust Джереми Фаррар, бывший директор Национального центра инфекционных болезней в США Джим Хьюз, бывший глава Национального научного фонда США Рита Колуэлл.

Ранее группа ученых из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне провела исследования и выяснила, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины. Позже глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь заявил, что наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства, являются летучие мыши.