В Тульской области отремонтируют за три года 17 мостов

ТУЛА, 20 фев - РИА Новости. Власти Тульская области разработали региональную программу реконструкции мостов - до 2022 года будут приведены в порядок 17 сооружений, сообщил губернатор Алексей Дюмин.
Он отметил, что с 2017 года регион активно участвует в реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За это время отремонтированы порядка 537 километров дорог.
"Мы четко понимаем, задачи, поставленные президентом РФ в нацпроекте. Работы на объектах выполняются и будут выполняться комплексно и с высоким качеством", - сказал Алексей Дюмин на встрече с главой Минтранса РФ.
По словам губернатора, для Тульской области крайне актуален вопрос состояния мостовых переходов, многим из которых не уделялось должного внимания до 2016 года. С 2016 года в регионе отремонтированы 10 мостов. Сейчас проект включает в себя 21 объект. Работы на 17 из них запланированы а 2020 - 2022 годах.
Кроме того, глава региона обратился к министру с просьбой оказать содействие в выделении средств на строительство объездной дороги в городе Новомосковске, которая должна обеспечить более выгодную логистику крупным предприятиям и разгрузить городские магистрали от большегрузов. Также шла речь о строительстве дороги и расширении крупной дорожной развязки в Туле - второй очереди Восточного обвода.