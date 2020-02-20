Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2020-02-20T11:14+0300
https://ria.ru/20200220/1564998530.html
В Тульской области отремонтируют за три года 17 мостов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564998230_0:10:1000:573_1036x0_80_0_0_d67297a4b2afa2794c9c68168b461e4c.jpg
РИА Новости

В Тульской области отремонтируют за три года 17 мостов

11:14 20.02.2020
30
© Фото пресс-службы правительства Тульской областиТульской области отремонтируют за три года 17 мостов
Тульской области отремонтируют за три года 17 мостов
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
ТУЛА, 20 фев - РИА Новости. Власти Тульская области разработали региональную программу реконструкции мостов - до 2022 года будут приведены в порядок 17 сооружений, сообщил губернатор Алексей Дюмин.
Он отметил, что с 2017 года регион активно участвует в реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За это время отремонтированы порядка 537 километров дорог.
"Мы четко понимаем, задачи, поставленные президентом РФ в нацпроекте. Работы на объектах выполняются и будут выполняться комплексно и с высоким качеством", - сказал Алексей Дюмин на встрече с главой Минтранса РФ.
По словам губернатора, для Тульской области крайне актуален вопрос состояния мостовых переходов, многим из которых не уделялось должного внимания до 2016 года. С 2016 года в регионе отремонтированы 10 мостов. Сейчас проект включает в себя 21 объект. Работы на 17 из них запланированы а 2020 - 2022 годах.
Тульские власти намерены привлечь 1 трлн руб инвестиций
13 февраля, 10:58Тульская область
Дюмин: тульские власти намерены привлечь один трлн рублей инвестиций
Кроме того, глава региона обратился к министру с просьбой оказать содействие в выделении средств на строительство объездной дороги в городе Новомосковске, которая должна обеспечить более выгодную логистику крупным предприятиям и разгрузить городские магистрали от большегрузов. Также шла речь о строительстве дороги и расширении крупной дорожной развязки в Туле - второй очереди Восточного обвода.
000000
Обсудить 0
Тульская областьАлексей Дюмин
Рекомендуем
Метель
В ЯНАО на технологической трассе из снежного плена вызволили 18 машин
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
В СР предложили прописать в Конституции лишение гражданства педофилов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье приведут в порядок ключевые региональные дороги
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк выдал кредит заводу по восстановлению магистральных труб
Сильный снегопад в Татарстане
В Самарской области закрыли дорогу к Оренбургу из-за ветра и метели
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
ЕР может внести в ГД проект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ
Врач скорой медицинской помощи
В Иркутской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Скорая помощь
В Нальчике три человека пострадали в ДТП
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Конституция РФ
Комитет Госдумы получил 262 предложения о поправках в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
ЦИК назвал возможным открыть допучастки для голосования по Конституции
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Биография Ашрафа Гани
Логотип компании Google
Google выпустила новую версию Android
Андрей Клишас
Клишас рассказал о предложенных регионами поправках к Конституции
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас рассказал, когда решат вопрос о дате голосования по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния