В Тульской области отремонтируют за три года 17 мостов

ТУЛА, 20 фев - РИА Новости. Власти Тульская области разработали региональную программу реконструкции мостов - до 2022 года будут приведены в порядок 17 сооружений, сообщил губернатор . Власти Тульская области разработали региональную программу реконструкции мостов - до 2022 года будут приведены в порядок 17 сооружений, сообщил губернатор Алексей Дюмин

Он отметил, что с 2017 года регион активно участвует в реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За это время отремонтированы порядка 537 километров дорог.

"Мы четко понимаем, задачи, поставленные президентом РФ в нацпроекте. Работы на объектах выполняются и будут выполняться комплексно и с высоким качеством", - сказал Алексей Дюмин на встрече с главой Минтранса РФ.

По словам губернатора, для Тульской области крайне актуален вопрос состояния мостовых переходов, многим из которых не уделялось должного внимания до 2016 года. С 2016 года в регионе отремонтированы 10 мостов. Сейчас проект включает в себя 21 объект. Работы на 17 из них запланированы а 2020 - 2022 годах.