Жителя Кировской области осудили на 16 лет за убийство таксиста

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Житель Житель Кировский области , застреливший таксиста и угнавший его автомобиль, осужден на 16 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Водитель такси, занимающийся перевозками в Оричевском районе, пропал 8 января 2019 года после того, как увез очередного клиента. Его сотовый телефон был отключен. На следующий день его машину нашли в поселке Мирный, а через некоторое время у реки Снигиревка было обнаружено тело таксиста с огнестрельным ранением спины. В тот же день был задержан житель поселка Мирный, ранее судимый за особо тяжкое преступление.

"В ходе следствия и на суде установлено, что утром 8 января обвиняемый поссорился с водителем и выстрелил в него из обреза ружья. Затем он оттащил тело к реке и на автомобиле погибшего уехал в поселок Мирный, где оставил угнанный автомобиль", - говорится в сообщении регионального СУСК.