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Жителя Кировской области осудили на 16 лет за убийство таксиста
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РИА Новости

Жителя Кировской области осудили на 16 лет за убийство таксиста

11:11 20.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Житель Кировский области, застреливший таксиста и угнавший его автомобиль, осужден на 16 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Водитель такси, занимающийся перевозками в Оричевском районе, пропал 8 января 2019 года после того, как увез очередного клиента. Его сотовый телефон был отключен. На следующий день его машину нашли в поселке Мирный, а через некоторое время у реки Снигиревка было обнаружено тело таксиста с огнестрельным ранением спины. В тот же день был задержан житель поселка Мирный, ранее судимый за особо тяжкое преступление.
"В ходе следствия и на суде установлено, что утром 8 января обвиняемый поссорился с водителем и выстрелил в него из обреза ружья. Затем он оттащил тело к реке и на автомобиле погибшего уехал в поселок Мирный, где оставил угнанный автомобиль", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая признала мужчину виновным. "На основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Дмитрий Богданов
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