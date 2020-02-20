В Госдуме рассказали об эффективности сирийской системы ПВО

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сирия с помощью российских советников выстроила мощную систему защиты страны с воздуха, эффективность поражения целей средствами ПВО доходит до 90%, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик , который является членом межпарламентской группы России и Сирии.

Накануне сирийские СМИ сообщили, что город Джебла, находящийся недалеко от базы ВКС России Хмеймим, подвергся воздушной атаке боевиков.

"Многочисленные воздушные атаки на территорию Сирии показывают, что с помощью российских советников официальный Дамаск выстроил мощную линию ПВО, эффективность которой составляет более 80-90% при отражении ударов с воздуха. Из 10 выпущенных по сирийским и российским позициям ракет достигают цели одна-две, однако и это может привести к жертвам среди населения и военнослужащих, а также к значительному материальному ущербу", - сказал Белик.

Он подчеркнул, что сирийские зенитчики действуют очень эффективно, и поэтому можно смело утверждать, что ни о каком господстве в воздухе в Сирии у нападающих как со стороны террористов в Идлибе, так и со стороны Израиля нет.