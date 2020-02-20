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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T11:14+0300
https://ria.ru/20200220/1564998011.html
В Госдуме рассказали об эффективности сирийской системы ПВО
https://cdn24.img.ria.ru/images/154871/47/1548714731_0:0:568:320_1036x0_80_0_0_23201832e330d65693c3c909a8034d9a.jpg
РИА Новости

В Госдуме рассказали об эффективности сирийской системы ПВО

11:05 20.02.2020 (обновлено: 11:14 20.02.2020)
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© Фото : SANAСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
© Фото : SANA
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сирия с помощью российских советников выстроила мощную систему защиты страны с воздуха, эффективность поражения целей средствами ПВО доходит до 90%, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, который является членом межпарламентской группы России и Сирии.
Накануне сирийские СМИ сообщили, что город Джебла, находящийся недалеко от базы ВКС России Хмеймим, подвергся воздушной атаке боевиков.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
14 февраля, 00:55Война в Сирии
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
"Многочисленные воздушные атаки на территорию Сирии показывают, что с помощью российских советников официальный Дамаск выстроил мощную линию ПВО, эффективность которой составляет более 80-90% при отражении ударов с воздуха. Из 10 выпущенных по сирийским и российским позициям ракет достигают цели одна-две, однако и это может привести к жертвам среди населения и военнослужащих, а также к значительному материальному ущербу", - сказал Белик.
Он подчеркнул, что сирийские зенитчики действуют очень эффективно, и поэтому можно смело утверждать, что ни о каком господстве в воздухе в Сирии у нападающих как со стороны террористов в Идлибе, так и со стороны Израиля нет.
На вооружении сирийских сил ПВО стоят исключительно комплексы советского и российского производства, в том числе системы малой дальности "Оса", С-125 "Печора", "Квадрат", "Панцирь-С1", средней – С-75 "Волга", "Бук-М2Э" и большой дальности С-200 и С-300, а также переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела-2".
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Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла
69491101
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Война в СирииДмитрий БеликГосдума РФСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"с помощью российских советников официальный Дамаск выстроил мощную линию ПВО..." - Когда-то с помощью советских советников "Дамаск выстроил мощную линию ПВО" в долине Бекаа. И что примечательно, уже тогда, 40 лет тому назад, как и поныне на вооружении сирийских сил ПВО стояли всё ТЕ ЖЕ САМЫЕ "комплексы советского ... производства". Тогда, в 1982 году, израильская авиация, без потерь, и всего за ДВА ЧАСА разнесла в клочья 23 зенитно-ракетных дивизиона. В отличие от той же самой сирийской ПВО, возможности израильских ВВС за 40 лет продвинулись невероятно далеко. И те, кто уверяет свою Думу в том, что "эффективность которой (ПВО) составляет более 80-90%" делают для нас, израильтян, очень благое дело.
20 февраля, 12:50
yoram
2200007
Демократию нужно топтать на земле, в небесах и на море. Иначе она выползет, прилетит, приплывёт и затопчет тебя.
20 февраля, 11:13
vvab6
1400010
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