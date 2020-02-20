Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T11:05+0300
https://ria.ru/20200220/1564997959.html
Экс-глава фирмы осужден за неуплату налогов на двести миллионов рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9ec319e009a2631f7b2ab04a6007e9d6.jpg
РИА Новости

Экс-глава фирмы осужден за неуплату налогов на двести миллионов рублей

11:05 20.02.2020
433
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Бывший директор компании по оптовой продаже зерна Евгений Перетачкин осужден на 2 года лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Оренбургской области.
Следствием и судом установлено, что в 2010-2014 годах директор ООО "ОМЕКО" Перетачкин, занимаясь оптовой торговлей зерном, реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок, от имени которых действовали работники ООО "Оренбургская мельничная компания" и подконтрольные ему люди. Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму более 200 миллионов рублей.
"В ходе предварительного следствия Перетачкин вину в совершении преступления не признавал. Также обвиняемый не пожелал воспользоваться возможностью добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ, что позволило бы ему избежать наказания. Более того, он предпринял меры по переоформлению нажитого имущества на доверенных лиц", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого Перетачкина и на имущество, переоформленное на его доверенных лиц. Арест наложен на 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, автомобили Porsche Cayenne, Porsche Carrera, Mitsubishi Pajero, катер и 6 ружей.
Бывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский
5 декабря 2019, 19:39
Экс-депутат Госдумы получил 3,5 года колонии за неуплату налогов
"Бывший директор ООО "ОМЕКО" Перетачкин признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима. Оренбургским областным судом при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке размер назначенного наказания снижен до 2 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.
620012
Обсудить 3
Следственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник вневедомственной охраны во время учений.
Росгвардейца обвиняют в выбивании силой показаний в деле о коррупции
Статуя Фемиды
Жителя Кировской области осудили на 16 лет за убийство таксиста
Руки в наручниках
В Оренбурге задержаны двое подростков за жестокое избиение прохожего
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
В Госдуме рассказали об эффективности сирийской системы ПВО
Банкноты номиналом 1000 рублей
"Открытие Холдинг" заявил о признаках банкротства
Место наезда на журналиста телеканала Россия в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
В Красноярске мужчина пытался задавить корреспондента ВГТРК
Офис компании Яндекс
Forbes назвал самые дорогие интернет-компании в России
Народная артистка Советского Союза Эдита Пьеха
Эксперт объяснил, почему Пьеха получает доплату к пенсии от Кузбасса
Андрей Клишас
Клишас: решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит российским законам
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
ВС вернул липецкой фабрике Roshen жалобу на взыскание налогов
На одном из этапов производства холодильного оборудования в цеху компании СЭПО-ЗЭМ в Саратове
Власти объяснили закрытие производства холодильников "Саратов"
На одной из улиц в центре Сеула
Мэр южнокорейского города Тэгу призвал граждан не выходить из дома
Анатолий Кайро
Суд продлил домашний арест топ-менеджеру "Рольфа" Кайро
Наручники
Суд оставил под арестом и.о. прокурора Норильска
Полиция в Новой Зеландии
Убийца британки в Новой Зеландии получил пожизненный срок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния