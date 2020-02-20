Экс-глава фирмы осужден за неуплату налогов на двести миллионов рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Бывший директор компании по оптовой продаже зерна Евгений Перетачкин осужден на 2 года лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Бывший директор компании по оптовой продаже зерна Евгений Перетачкин осужден на 2 года лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Оренбургской области

Следствием и судом установлено, что в 2010-2014 годах директор ООО "ОМЕКО" Перетачкин, занимаясь оптовой торговлей зерном, реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок, от имени которых действовали работники ООО "Оренбургская мельничная компания" и подконтрольные ему люди. Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму более 200 миллионов рублей.

"В ходе предварительного следствия Перетачкин вину в совершении преступления не признавал. Также обвиняемый не пожелал воспользоваться возможностью добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ, что позволило бы ему избежать наказания. Более того, он предпринял меры по переоформлению нажитого имущества на доверенных лиц", - говорится в сообщении регионального СУСК.

В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого Перетачкина и на имущество, переоформленное на его доверенных лиц. Арест наложен на 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, автомобили Porsche Cayenne, Porsche Carrera, Mitsubishi Pajero, катер и 6 ружей.