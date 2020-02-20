ГД проработает вопрос о поправках, регулирующих госзакупки лекарств

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Госдуме проработают вопрос о внесении поправок, которые будут регулировать государственные закупки лекарственных препаратов, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Нам необходимо внести отдельный законодательный акт, регулирующий государственные закупки лекарственных препаратов... Мы просим аппарат комитета по охране здоровья включиться в эту работу. Мы будем просить также комитет по бюджету подключиться к этой работе и подготовить предложения",- сказал Исаев на заседании межфракционной рабочей группы.
Он отметил, что после переговоров с правительством будет принято решение разрабатывать отдельную главу в уже существующий закон или отдельный законодательный акт.
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