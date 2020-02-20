ГД проработает вопрос о поправках, регулирующих госзакупки лекарств

"Нам необходимо внести отдельный законодательный акт, регулирующий государственные закупки лекарственных препаратов... Мы просим аппарат комитета по охране здоровья включиться в эту работу. Мы будем просить также комитет по бюджету подключиться к этой работе и подготовить предложения",- сказал Исаев на заседании межфракционной рабочей группы.