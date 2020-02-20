Мэр южнокорейского города Тэгу призвал граждан не выходить из дома

СЕУЛ, 20 фев – РИА Новости. Мэр южнокорейского города Мэр южнокорейского города Тэгу , где растет количество зараженных коронавирусом , призвал граждан не выходить из дома из-за "серьезной ситуации" с распространением заболевания.

"Я прошу жителей Тэгу на некоторое время по возможности воздержаться от выходов на улицу и в повседневности использовать маски, даже в кругу семьи… Если вы обнаружите у себя симптомы, пожалуйста, не идите прямо в отделение скорой помощи в больнице, а посетите специальный медпункт", - заявил мэр Квон Ён Чжин на пресс-конференции по вопросам быстрого распространения вируса, которая транслировалась в Youtube.

Мэр добавил, что среди заразившихся в Тэгу нет пациентов в тяжелом состоянии и что он запросил помощь у правительства, а также разрешение использовать Национальный институт образования для госслужащих в Тэгу в качестве временного места карантина для растущего количества больных коронавирусом.

Квон Ён Чжин уже встретился с премьер-министром страны Чон Се Гюном, а также провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который пообещал мэру "не жалеть никакой помощи" для города.

По последним данным, всего количество больных коронавирусом в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто достигло 49 человек. При этом 28 из них подхватили вирус от 31-ого подтвержденного зараженного, так как ходили в одну Церковь Иисуса нового религиозного движения "Синчхончжи".

Ранее сообщалось, что 31-ым зараженным стала 61-летняя южнокореянка (1959 года рождения), которая живет в городе Тэгу и не ездила за границу и не контактировала с другими носителями вируса. Она была госпитализировала с 7 по 17 февраля, но в начале отказалась проводить тест на коронавирус. Позже женщина прошла обследование в общественном центре здравоохранения, и анализ показал наличие COVID-2019. Каким образом она заразилась, неизвестно. Сейчас она находится на карантине. Уже установлены 166 человек, которые близко контактировали с ней, они находятся на домашнем карантине.

В связи с этим местные власти в Тэгу проверяют всех, кто мог оказаться в церкви вместе с 31-ой зараженной. По сообщениям СМИ, количество таких прихожан может достигать тысячи. Культ Синчхончжи в общем насчитывает около 120 тысяч членов. Церковь в Тэгу временно закрылась.

По данным министерства здравоохранения, в день в стране проводится от 800 до 1000 анализов на коронавирус. Сейчас южнокорейские медицинские центры могут проводить до 5 тысяч тестов на коронавирус в день, но к концу месяца эта цифра будет увеличена до 10 тысяч. Кроме того, в стране планируют проверить на коронавирус всех, кто заболел пневмонией по неизвестным причинам.

Органы здравоохранения направят в Тэгу еще 24 врача и расширят число специальных медпунктов для пациентов с вирусом до 22.