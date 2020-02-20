В Казахстане контрактник самовольно покинул воинскую часть с оружием

"В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента младший сержант по контракту Балгынбай А., находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия", - говорится в сообщении.