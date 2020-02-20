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В Казахстане контрактник самовольно покинул воинскую часть с оружием
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РИА Новости

В Казахстане контрактник самовольно покинул воинскую часть с оружием

10:59 20.02.2020 (обновлено: 11:09 20.02.2020)
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
АЛМА-АТА, 20 фев – РИА Новости. Сержант-контрактник самовольно покинул расположение воинской части близ Шымкента на юге Казахстана, после его исчезновения в части обнаружена недостача оружия, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента младший сержант по контракту Балгынбай А., находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы оборонного ведомства, силами правоохранительных органов и военной полиции принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия, а также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.
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