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Суд продлил домашний арест топ-менеджеру "Рольфа" Кайро
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РИА Новости

Суд продлил домашний арест топ-менеджеру "Рольфа" Кайро

10:57 20.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнатолий Кайро
Анатолий Кайро
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Анатолий Кайро. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил до 25 мая срок домашнего ареста топ-менеджеру компании "Рольф" Анатолию Кайро, обвиняемому в выводе денег за рубеж, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Гусев.
"Анатолий Кайро находится под домашним арестом уже более полугода, за все это время следствием не было представлено ни одного доказательства вины моего подзащитного, ни единого документа, подтверждающего обоснованность предъявленных ему обвинений. Очевидно, что это исключительно форма давления на моего подзащитного с целью добиться дачи выгодных следствию показаний", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что сделка по приобретению компанией "Рольф" акций "Рольф Эстейт" была проведена на рыночных основаниях, в бизнес-интересах "Рольф" и в соответствии с российским законодательством.
"Стоимость сделки была определена в соответствии с независимой оценкой, у менеджмента ООО "Рольф" не было и нет оснований не доверять её результатам. В рамках данного уголовного дела следствие фактически пытается криминализировать законную хозяйственную деятельность, что создаёт угрозу для любых внешнеэкономических операций российских компаний", - уточнил защитник Кайро.
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По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает. Суд заочно выдал санкцию на его арест.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро. Параллельно с этим акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.
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Анатолий КайроДело руководства "Рольфа"РольфСледственный комитет России (СК РФ)Басманный суд г. МосквыРоссияОбщество
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