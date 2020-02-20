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https://ria.ru/20200220/1564997349.html
Эксперт объяснил, почему Пьеха получает доплату к пенсии от Кузбасса
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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Пьеха получает доплату к пенсии от Кузбасса

10:56 20.02.2020
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© РИА Новости / Андрей АлександровНародная артистка Советского Союза Эдита Пьеха
Народная артистка Советского Союза Эдита Пьеха
© РИА Новости / Андрей Александров
Народная артистка Советского Союза Эдита Пьеха. Архивное фото
МОСКВА/КЕМЕРОВО, 20 фев - РИА Новости. Народная артистка СССР Эдита Пьеха, рассказавшая о пенсии в 45 тысяч рублей, может получать солидную доплату, потому что имеет звание "Почетный гражданин Кемеровской области", выплата по нему составляет 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости консультант, работавший в администрации бывшего главы Кузбасса Амана Тулеева.
Ранее Пьеха в беседе с порталом teleprogramma.pro рассказала, что получает две пенсии – артистическую и шахтерскую, а общая сумма в месяц составляет около 45 тысяч рублей. По ее словам, бывший глава Кемеровской области присвоил ей титул "Почетный шахтер". Некоторые пользователи социальных сетей удивились, почему народная артистка получила титул, который обычно присуждается шахтерам.
"Пьеха путает, за что она получает. Звание "Почетный шахтер Кузбасса" есть наряду с "Заслуженный шахтер". Ни то, ни другое выплат не предполагает. Она получает как "Почетный гражданин Кемеровской области", - сообщил РИА Новости эксперт, работавший консультантом замгубернатора региона по вопросам социальной политики.
Он рассказал, что человек, имеющий звание "Почетный гражданин Кемеровской области", может получать выплаты в 25 тысяч рублей в месяц, но для этого нужно специально написать соответствующее заявление. "Без заявления получать такую пенсию невозможно, но правом обладают все почетные граждане, достигшие пенсионного возраста. Речь идет о выплатах в 25 тысяч рублей, не 45 (тысяч рублей – ред.). Это, видимо, ее совокупная пенсия по старости и с региональной выплатой", - объяснил эксперт.
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Собеседник агентства напомнил, что, согласно действовавшей тогда норме закона Кемеровской области о наградах, в год могло присваиваться не более пяти подобных званий. Но иногда этот порядок нарушался, потому что губернатор считал, что нужно присваивать больше, в результате все эти ограничения отменили. Кроме того, по его словам, среди "Почетных граждан Кузбасса" было немало тех, кто не претендовал на выплату.
"Тот же Иосиф Кобзон и не думал получать подобного рода выплаты. Был такой негласный порядок – с местными, которые имели высокий уровень дохода, проводили беседу, чтобы они отказались от этой выплаты", - заключил он.
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пенсииЭдита ПьехаКемеровская областьОбщество
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