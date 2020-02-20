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Во МХАТ восстановили спектакль Немировича-Данченко "Три сестры"
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РИА Новости

Во МХАТ восстановили спектакль Немировича-Данченко "Три сестры"

11:05 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпектакль "Три сестры" в МХАТ им. М. Горького
Спектакль Три сестры в МХАТ им. М. Горького
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. МХАТ им. Горького в год 160-летия Антона Чехова возвращает зрителю великий спектакль Владимира Немировича-Данченко "Три сестры". Премьера реконструкции исторической постановки состоится 20 февраля, сообщили в пресс-службе театра.
МХАТ – единственный театр, где в репертуаре сохранилась постановка Немировича-Данченко по знаменитой чеховской пьесе. Спектакль, поставленный в 1940 году, считается особой страницей в истории отечественного театра.
Над реконструкцией спектакля работали реставраторы, историки, эксперты. Театру удалось сохранить исторические декорации театрального художника Владимира Дмитриева, восстановить в деталях костюмы и реквизит, весь ход работы над постановкой.
"В 1940 году… Немирович делает этот спектакль в декорациях Дмитриева невероятной красоты. Вот эти уходящие солдаты в пьесе Чехова символизируют ушедшую эпоху. В зале сидят 40-летние, 50-летние люди… Это люди, которые помнят царскую Россию, поколение, которое тоже уходит. Сколько грусти, символики, лирики, рифмы в этих текстах в спектакле", - сказал худрук театра Эдуард Бояков.
© РИА Новости / Сергей ПятаковХудожественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.
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Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Наталия Медведева в роли Маши в сцене из спектакля "Три сестры" в МХАТ им. М. Горького.
Актриса Наталия Медведева в роли Маши в сцене из спектакля Три сестры в МХАТ им. М. Горького.
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Актриса Наталия Медведева в роли Маши в сцене из спектакля "Три сестры" в МХАТ им. М. Горького.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Юрий Ракович в роли Андрея Сергеевича Прозорова и актриса Наталья Моргунова в роли Анфисы в сцене из спектакля "Три сестры" в МХАТ им. М. Горького.
Актер Юрий Ракович в роли Андрея Сергеевича Прозорова и актриса Наталья Моргунова в роли Анфисы в сцене из спектакля Три сестры в МХАТ им. М. Горького.
3 из 3
Актер Юрий Ракович в роли Андрея Сергеевича Прозорова и актриса Наталья Моргунова в роли Анфисы в сцене из спектакля "Три сестры" в МХАТ им. М. Горького.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
2 из 3
Актриса Наталия Медведева в роли Маши в сцене из спектакля "Три сестры" в МХАТ им. М. Горького.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3
Актер Юрий Ракович в роли Андрея Сергеевича Прозорова и актриса Наталья Моргунова в роли Анфисы в сцене из спектакля "Три сестры" в МХАТ им. М. Горького.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Он считает миссией театра передачу следующему поколению постановки "Трех сестер" Чехова, тем более в год 160-летия великого писателя и 80-летия постановки.
"У Дорониной был потрясающий актерский состав, но этим "сестрам" уже 45-50 лет. В театре важна еще и гендерная, поколенческая точность. И если чеховским героиням 20 с небольшим, то, значит, мы должны видеть именно таких девушек. Современные молодые люди будут играть в этом спектакле, основываясь на традициях мхатовского коллектива. Это огромная ответственность, огромный вызов для нас всех", - подчеркнул Бояков.
Премьера спектакля Парикмахерша прошла во МХАТ имени М.Горького
27 декабря 2019, 16:51
Премьера спектакля "Парикмахерша" прошла во МХАТ имени М. Горького
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КультураТеатрНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоЭдуард БояковАнтон Чехов
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