Во МХАТ восстановили спектакль Немировича-Данченко "Три сестры"

Спектакль "Три сестры" в МХАТ им. М. Горького

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. МХАТ им. Горького в год 160-летия Антона Чехова возвращает зрителю великий спектакль Владимира Немировича-Данченко "Три сестры". Премьера реконструкции исторической постановки состоится 20 февраля, сообщили в пресс-службе театра.

МХАТ – единственный театр, где в репертуаре сохранилась постановка Немировича-Данченко по знаменитой чеховской пьесе. Спектакль, поставленный в 1940 году, считается особой страницей в истории отечественного театра.

Над реконструкцией спектакля работали реставраторы, историки, эксперты. Театру удалось сохранить исторические декорации театрального художника Владимира Дмитриева, восстановить в деталях костюмы и реквизит, весь ход работы над постановкой.

"В 1940 году… Немирович делает этот спектакль в декорациях Дмитриева невероятной красоты. Вот эти уходящие солдаты в пьесе Чехова символизируют ушедшую эпоху. В зале сидят 40-летние, 50-летние люди… Это люди, которые помнят царскую Россию, поколение, которое тоже уходит. Сколько грусти, символики, лирики, рифмы в этих текстах в спектакле", - сказал худрук театра Эдуард Бояков.

Он считает миссией театра передачу следующему поколению постановки "Трех сестер" Чехова, тем более в год 160-летия великого писателя и 80-летия постановки.