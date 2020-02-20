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ЕС выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ханау
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РИА Новости

ЕС выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ханау

10:55 20.02.2020
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© REUTERS / Kai PfaffenbachНа месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи со стрельбой в немецком городе Ханау, жертвами которой стали девять человек.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, в результате чего были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.
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"Бессмысленная гибель людей - это трагедия, независимо от того, где это произошло. Мыслями мы с жителями Ханау после этого ужасного нападения. Наши искренние соболезнования родным и друзьям погибших", - написал глава Евросовета в Twitter.
Соболезнования близким жертв принес и канцлер Австрии Себастьян Курц.
"В эти тяжелые часы мои мысли с Ханау, где произошло ужасное преступление. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших", - написал в Twitter австрийский канцлер.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
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ХанауСтрельба в кальянных в ГерманииЕвросоветШарль МишельСебастьян КурцВ мире
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