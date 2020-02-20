ЕС выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ханау

СМИ: стрелок из Ханау мог придерживаться праворадикальных идей

СМИ: стрелок из Ханау мог придерживаться праворадикальных идей

Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.