В США умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"

"Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) "вырезать"/"копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", - сообщается в Twitter аккаунте компании Xerox.

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa, который считается предшественником Macintosh. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается.