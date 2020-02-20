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РИА Наука
2020-02-20T10:51+0300
https://ria.ru/20200220/1564997045.html
В США умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"
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РИА Новости

В США умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"

10:49 20.02.2020 (обновлено: 10:51 20.02.2020)
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CC BY 2.0 / Yahoo / Larry Tesler listens to WhisperАмериканский информатик Лоуренс Гордон Теслер
Американский информатик Лоуренс Гордон Теслер
CC BY 2.0 / Yahoo / Larry Tesler listens to Whisper
Американский информатик Лоуренс Гордон Теслер. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций "вырезать", "копировать", "вставить", скончался в США в возрасте 74 лет, сообщает интернет-портал Yahoo.
Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций "вырезать", "копировать", "вставить". Кроме того, в это время, как отмечает портал Gizmodo, в центре были разработаны, в частности, графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.
"Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) "вырезать"/"копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", - сообщается в Twitter аккаунте компании Xerox.
В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa, который считается предшественником Macintosh. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается.
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