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https://ria.ru/20200220/1564996862.html
В Красноярске мужчина пытался задавить корреспондента ВГТРК
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РИА Новости

В Красноярске мужчина пытался задавить корреспондента ВГТРК

10:45 20.02.2020 (обновлено: 16:19 20.02.2020)
10873
© МВД по Красноярскому краюМесто наезда на журналиста телеканала "Россия" в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
Место наезда на журналиста телеканала Россия в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
© МВД по Красноярскому краю
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Житель Красноярска сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью, сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 75а по улице Чернышевского. Корреспондент хотел взять интервью у мужчины, но тот наехал на него автомобилем. Журналиста с серьезными травмами доставили в больницу.
Следователи усмотрели в действиях водителя Mercedes признаки преступления, предусмотренного статьей "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", и начали проверку.
Имя водителя СК не назвал, но источник в правоохранительных органах Красноярского края рассказал РИА Новости, что это Алексей Талюк — помощник бывшего депутата краевого заксобрания Анатолия Быкова.
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Россия-1 (телеканал)Павел БрыкинКрасноярский крайРоссияКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Нечего лезть под колёса как ворона на падаль, что хотел то и получил, прославился.
20 февраля, 10:53
Плахиш Кибальчиш
30000031
им же нужно без мыла везде залезть
20 февраля, 11:02
Я В ТАНКЕ
25010024
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