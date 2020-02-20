В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба

АНКАРА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе , заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT

"На переговорах с российской стороной мы все еще не достигли той точки, где бы хотели находиться. Возможно, наши лидеры проведут переговоры. Россияне предоставили нам свои карты, мы дали им свои, где указано расположение всех наших наблюдательных пунктов. Мы обменялись мнениями, контакты будут продолжены. Атаки сирийского режима нужно прекратить", — сказал глава ведомства.

По мнению Чавушоглу, наступление Дамаска в Идлибе вредит астанинскому процессу по сирийскому урегулированию.

"Некоторые зарубежные коллеги звонят по телефону и выражают поддержку (возможной операции Турции в Идлибе. — Прим. ред.). Но почему они этого не делают открыто? Нужно предотвратить гуманитарную катастрофу в Идлибе. И наши шаги будут направлены на эту цель", — добавил министр.

Российско-турецкие переговоры

Первый этап переговоров России и Турции по Идлибу состоялся на прошлой неделе в Анкаре, второй — в Москве в понедельник и вторник.

В состав российской делегации входили спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Седат Онал.

Ситуация в Идлибе

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.