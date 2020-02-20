Клип a-ha на хит "Take on me" набрал миллиард просмотров на YouTube

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Клип норвежской группы a-ha на хит 1983 года Take on me набрал миллиард просмотров на YouTube, сообщает ET Canada.
Видео к композиции снял режиссер Стив Бэррон. Как сообщает издание, на четырехминутный ролик у него и съемочной группы ушло 16 недель.
При его создании использовали специальную анимационную технику — ротоскопирование (когда мультипликацию объединяют с обычным видео рядом. — Прим.ред.).
Посетительница кафе (Тереза Бейли) читает комикс про мотогонщиков. Неожиданно она обнаруживает, что один из них (солист группы Мортен Харкет) подмигивает ей. Затем он протягивает руку и они вместе погружаются в нарисованный мир.
Песню, которая сразу поле релиза возглавила чарт Billboard Hot 100, исполняли многие музыканты и пародировали поклонники. Так, участники рок-группы Weezer представили свою версию этого хита и даже сняли клип в стиле a-ha.
29 декабря 2019, 13:38КультураКлип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube