ГИБДД и приставы начали ловить неплательщиков на дорогах, пишут СМИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) усилили контроль за злостными нарушителями ПДД, за которыми числятся неоплаченные штрафы. Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что таких водителей отслеживают при помощи камер и останавливают на дорогах, а приставы накладывают на автомобили арест. Эта мера касается в первую очередь нарушителей, которые за последние два года накопили более тысячи неоплаченных постановлений.
Также в отработке у приставов находится новая технология, обеспечивающая оперативный обмен информацией по всей стране, что позволит арестовывать машины за долги в любом из регионов.
По информации издания, свыше 70 автомобилистов и 180 юридических лиц в России больше тысячи раз нарушили ПДД и не оплатили штраф. Еще свыше десяти тысяч автовладельцев и более трех тысяч юридических лиц проигнорировали от 100 до тысячи штрафов.
13 февраля, 13:28ФСПП назвала регионы, лидирующие по неоплаченным штрафам ГИБДД