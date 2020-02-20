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ГИБДД и приставы начали ловить неплательщиков на дорогах, пишут СМИ
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РИА Новости

ГИБДД и приставы начали ловить неплательщиков на дорогах, пишут СМИ

10:40 20.02.2020
54077
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы подает сигнал водителю об остановке у стационарного поста ДПС
Сотрудник дорожно-патрульной службы подает сигнал водителю об остановке у стационарного поста ДПС
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) усилили контроль за злостными нарушителями ПДД, за которыми числятся неоплаченные штрафы. Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что таких водителей отслеживают при помощи камер и останавливают на дорогах, а приставы накладывают на автомобили арест. Эта мера касается в первую очередь нарушителей, которые за последние два года накопили более тысячи неоплаченных постановлений.
Также в отработке у приставов находится новая технология, обеспечивающая оперативный обмен информацией по всей стране, что позволит арестовывать машины за долги в любом из регионов.
По информации издания, свыше 70 автомобилистов и 180 юридических лиц в России больше тысячи раз нарушили ПДД и не оплатили штраф. Еще свыше десяти тысяч автовладельцев и более трех тысяч юридических лиц проигнорировали от 100 до тысячи штрафов.
Инспектор ГИБДД
13 февраля, 13:28
ФСПП назвала регионы, лидирующие по неоплаченным штрафам ГИБДД
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ГИБДД МВД РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
Популярные комментарии
Любители ездить по ПДД, зря радуетесь. У этой власти для каждого припасён штраф. Дело времени.
20 февраля, 12:03
ddr.zorin
42212015
Это как надо положить болт на ПДД, чтобы набралось свыше 100 штрафов? У них не только машины отнимать стоит, а и самих сажать или вон обязательные работы по подметанию улиц назначать.
20 февраля, 10:55
Д Денис Хорошев
2320009
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