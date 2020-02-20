ГИБДД и приставы начали ловить неплательщиков на дорогах, пишут СМИ

Отмечается, что таких водителей отслеживают при помощи камер и останавливают на дорогах, а приставы накладывают на автомобили арест. Эта мера касается в первую очередь нарушителей, которые за последние два года накопили более тысячи неоплаченных постановлений.

Также в отработке у приставов находится новая технология, обеспечивающая оперативный обмен информацией по всей стране, что позволит арестовывать машины за долги в любом из регионов.