Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T11:08+0300
https://ria.ru/20200220/1564996478.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564998117_96:29:760:402_1036x0_80_0_0_c6f4eee09a74d0ee0c12f415591636eb.jpg
РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане

10:36 20.02.2020 (обновлено: 11:08 20.02.2020)
1224
© Фото : МЧС РоссииМесто жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
© Фото : МЧС России
МАГАДАН, 20 фев - РИА Новости. Медики отпустили домой девять человек из 14 находившихся на борту самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане, сообщает правительство региона.
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку. На борту были 14 человек, они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно. Всех, кто был на борту, доставили в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Следователи начали проверку. Они рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.
Кадры с места жесткой посадки «кукурузника» в Магадане
Вчера, 09:39
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
"Девять из 14 человек, находившихся на борту самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку сегодня утром в аэропорту Магадан-13, после обследования в Магаданской областной больнице отпущены домой. Госпитализировали пять человек с травмами средней тяжести, характерными для падения с высоты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первоначально состояние одного из пострадавших было оценено как тяжелое, но после полного обследования степень травм не подтвердилась и теперь характеризуется как средняя.
Вертолёт МИ-8 МЧС России в аэропорту Магадана
Вчера, 06:15
Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
0121103
Обсудить 0
Жесткая посадка Ан-2 в МагаданеАн-2МагаданПроисшествия
Рекомендуем
Кадры жесткой посадки Ан-2 после взлета в Магадане: съемка пассажира
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Кадры с места жесткой посадки «кукурузника» в Магадане
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Момент смертельного лобового столкновения в Твери попал на видео
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
На аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Стрельба в Ханау
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Испугались: Путин шуткой отреагировал на инцидент с микрофоном
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Посреди белой пустыни: кадры стыковки ледоколов Таймыр и Вайгач
Посреди белой пустыни: кадры стыковки ледоколов "Таймыр" и "Вайгач"
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
Пилоты после жесткой посадки в Магадане пройдут освидетельствование
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
Шпицберген
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену
На одном из этапов производства холодильного оборудования в цеху компании СЭПО-ЗЭМ в Саратове
Власти объяснили закрытие производства холодильников "Саратов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния