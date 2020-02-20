Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане

"Девять из 14 человек, находившихся на борту самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку сегодня утром в аэропорту Магадан-13, после обследования в Магаданской областной больнице отпущены домой. Госпитализировали пять человек с травмами средней тяжести, характерными для падения с высоты", - говорится в сообщении.