Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане

МАГАДАН, 20 фев - РИА Новости. Медики отпустили домой девять человек из 14 находившихся на борту самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане, сообщает правительство региона.
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку. На борту были 14 человек, они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно. Всех, кто был на борту, доставили в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Следователи начали проверку. Они рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.
"Девять из 14 человек, находившихся на борту самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку сегодня утром в аэропорту Магадан-13, после обследования в Магаданской областной больнице отпущены домой. Госпитализировали пять человек с травмами средней тяжести, характерными для падения с высоты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первоначально состояние одного из пострадавших было оценено как тяжелое, но после полного обследования степень травм не подтвердилась и теперь характеризуется как средняя.