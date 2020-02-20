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На Кубани школьный автобус попал в ДТП
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РИА Новости

На Кубани школьный автобус попал в ДТП

10:33 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Школьный автобус на Кубани с 27 детьми на борту столкнулся с "Окой", в автоаварии дети не пострадали, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
"Прокуратура Краснодарского края организовала проверку причин и условий, способствовавших 20 февраля 2020 года дорожно–транспортному происшествию с участием школьного автобуса, осуществлявшего подвоз учащихся Тбилисского района к месту их обучения", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что ДТП произошло в 7.40 мск на нерегулируемом перекрестке дороги "Тбилисская – Нововладимирская".
"Произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ, осуществлявшего подвоз 27 учащихся и сопровождающего их лица к месту учебы в школу № 9, с легковым автомобилем "Ока". В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и пассажир легкового автомобиля, которым оказана медицинская помощь. Пассажиры и водитель школьного автобуса не пострадали", - уточняется в релизе.
Надзорное ведомство со ссылкой на данные Госавтоинспекции сообщает, что причиной ДТП стало то, что водитель школьного автобуса не пропустил "Оку" на перекрестке, на него составлен административный протокол. Как отмечает прокуратура, в ходе проверки будет выясняться, обеспечила ли образовательная организация прохождение водителем ежегодных программ повышения квалификации, а также техническое состояние автобуса, перевозившего школьников.
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