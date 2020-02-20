На Кубани школьный автобус попал в ДТП

"Прокуратура Краснодарского края организовала проверку причин и условий, способствовавших 20 февраля 2020 года дорожно–транспортному происшествию с участием школьного автобуса, осуществлявшего подвоз учащихся Тбилисского района к месту их обучения", - говорится в сообщении.

"Произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ, осуществлявшего подвоз 27 учащихся и сопровождающего их лица к месту учебы в школу № 9, с легковым автомобилем "Ока". В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и пассажир легкового автомобиля, которым оказана медицинская помощь. Пассажиры и водитель школьного автобуса не пострадали", - уточняется в релизе.

Надзорное ведомство со ссылкой на данные Госавтоинспекции сообщает, что причиной ДТП стало то, что водитель школьного автобуса не пропустил "Оку" на перекрестке, на него составлен административный протокол. Как отмечает прокуратура, в ходе проверки будет выясняться, обеспечила ли образовательная организация прохождение водителем ежегодных программ повышения квалификации, а также техническое состояние автобуса, перевозившего школьников.