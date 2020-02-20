"Открытие Холдинг" заявил о признаках банкротства

"Краткое описание появившихся у соответствующей организации признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): недостаточность имущества и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов", - указывается в сообщении.