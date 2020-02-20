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"Открытие Холдинг" заявил о признаках банкротства
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РИА Новости

"Открытие Холдинг" заявил о признаках банкротства

10:28 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Открытие Холдинг", в прошлом основной владелец банка "ФК Открытие", заявил о признаках банкротства - недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, следует из материалов компании.
"Краткое описание появившихся у соответствующей организации признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): недостаточность имущества и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов", - указывается в сообщении.
Дата появления признаков банкротства - 19 февраля.
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БанкротствоОткрытие Холдинг"ФК Открытие"Экономика
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