Подведены итоги первых ста дней нового правительства Молдавии

КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Правительство Правительство Молдавии под руководством Иона Кику за первые 100 дней работы успело инициировать ряд амбициозных проектов, которые требуют серьезных инвестиций, занялось восстановлением отношений с Россией и взяло на себя ответственность за реализацию начатых ранее реформ.

Минувший год в Молдавии выдался богатым на события в политической сфере, в результате чего в стране дважды сменилось правительство. Третьим за год премьером 14 ноября стал Кику, пообещавший направить все свои усилия на улучшение уровня жизни граждан.

Основными задачами нового правительства он назвал привлечение инвестиций и внешнего финансирования, реализацию реформ, а также развитие инфраструктуры.

Восстановление отношений с Россией на межправительственном уровне

Восстановление диалога между Россией и Молдавией началось еще до того, как Кику занял пост премьера. В сентябре 2019 года после долгого перерыва была возобновлена работа межправкомиссии. Однако возглавлявшая тогда правительство Майя Санду не смогла найти в своем расписании время, чтобы встретиться с российским руководством.

Зато Кику уже через несколько дней после назначения отправился с первым официальным визитом в Россию, чтобы встретиться с занимавшим тогда пост премьера РФ Дмитрием Медведевым. Это была первая встреча глав правительств двух стран за шесть лет.

Поездка оказалась плодотворной и крайне полезной для Молдавии. По итогам этого визита было решено расширить список молдавских компаний, которые могут поставлять товары на российский рынок. Также был продлен период, в течение которого республика может отправлять в Россию ряд товаров без таможенных пошлин.

Кику отметил, что потенциал отношений между странами не был реализован полностью из-за "дефицита общения" между Кишиневом и Москвой. Он подчеркнул, что был обязан восстановить стратегические отношения с Россией, поскольку между странами накопилось множество нерешенных проблем.

Газовый вопрос

Одной из главных проблем для нового молдавского правительства был вопрос обеспечения страны газом. В этой области существовало две проблемы — с одной стороны, республике нужно было продлить или перезаключить контракт с "Газпромом", с другой — Украина грозила отказаться от транзита российского газа, что затронуло бы молдавских потребителей.

По итогам российско-молдавских переговоров в ноябре стало известно, что Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского "голубого топлива" для страны с начала 2020 года снизилась с 235 долларов за тысячу кубов до 173.

А вот с Украиной ситуация оставалась неясной вплоть до Нового года, поэтому Кишинев подготовил несколько альтернативных путей получения газа. Один из них предполагал доставку газа через "Южный поток", другой — закупку топлива у европейских стран. Однако Москва и Киев смогли достичь консенсуса, и газ в Молдавию продолжает поступать традиционным маршрутом.

Поиск инвестиций

Работа нового правительства Молдавии началась с оценки внутренних ресурсов страны, в результате власти пришли к выводу, что на текущие потребности населения денег хватит, а вот для запланированных инфраструктурных проектов нужны инвестиции.

Планы у правительства масштабные. В ближайшие несколько лет в стране должно появиться два-три новых международных аэропорта. По мнению кабмина, аэропорты нужны, чтобы избавиться от монополии на авиаперевозки, что привлечет в страну новые авиакомпании и снизит стоимость билетом на самолеты. Помочь финансово со строительством аэропорта на юге республики уже выразили готовность власти Турции.

При этом власти не забыли и о дорогах, уже весной в стране планируют начать масштабные работы по их ремонту. Отчасти в этом должен помочь кредит, предоставленный Россией. По словам Кику, на данном этапе стороны обсуждают последние детали соглашения, которое будет подписано в ближайшее время. Первый транш составит 200 миллионов долларов.

О своей готовности инвестировать в инфраструктурные проекты Молдавии сообщил также Европейский инвестиционный банк. Заинтересованность выразили власти Белоруссии, Нидерландов, Венгрии и Чехии.

Реформа системы юстиции

Инициатором реформы системы юстиции в стране выступило предыдущее правительство Санду, однако ее реализация легла на плечи нового кабмина. Реформа предполагает изменения в судебной системе, а также в прокуратуре.

Новый министр юстиции Фадей Нагачевский в декабре 2019 года отправил на рассмотрение Венецианской комиссии доработанный законопроект реформы системы юстиции. На базе полученных рекомендаций был составлен проект реализации задуманных поправок.

По плану властей, в этом году должно пройти три этапа реформы. Первый предусматривает внесение в конституцию поправок, касающихся статуса судей, в марте эти поправки будут рассмотрены Венецианской комиссией, затем их передадут на обсуждение Конституционного суда Молдавии. После вердикта КС, который должен быть озвучен в течение полугода, документы вернутся на рассмотрение парламента, где их повторно должны утвердить как минимум 67 депутатов из 101. Второй этап касается укрепления государственных институтов, которые проверяют неподкупность судей, прокуроров, а также чиновников. Третий этап - разработка окончательной стратегии внедрения изменений, комиссия оценит ее в июне.

Как объясняет премьер, реализация реформы необходима, поскольку от этого зависит получение макрофинансовой помощи Евросоюза. Кроме того, это может значительно улучшить ситуацию в стране.

Правительству грозят перестановки

Несмотря на то, что за 100 дней правительство сумело добиться определенных результатов, не все министры оказались одинаково эффективными. Об этом напрямую заявил президент Молдавии Игорь Додон , добавив, что окончательные выводы он сделает к концу февраля. Пока президент не торопится называть имена министров, вызвавших его недовольство.

Кику в начале февраля отметил, что сразу после отчета о деятельности кабмина за 100 дней будет проведена оценка работы министров.

Ранее президент также заявлял, что существующая структура кабмина неэффективна.

Административная реформа, в результате которой число министерств в молдавском правительстве сократилось с 16 до 9, была проведена в июле 2017 года. После этого на разных уровнях власти поднимался вопрос о том, что число министерств вновь нужно пересмотреть. В частности, предлагается снова разделить минздрав и министерство социальной защиты.

Ломка прежних систем

Прежний кабмин оставил новому правительству слишком много проблем, которые требуют не отдельных решений, а комплексного подхода, считает сотрудник Национального института экономических наук Академии наук Молдавии, доктор экономики Михаил Пойсик.

"Новая власть пока не делает конкретных ошибок, но за эти 100 дней министры должны были разработать комплекс мер по имеющимся проблемам", - сказал он РИА Новости.

Как объясняет эксперт, на данный момент правительство принимает последовательные решения и постепенно наращивает эффективность. Но увидеть результаты сложно, поскольку многие решения направлены на будущее, например, изменение системы получения льгот малоимущими.

"Надо действовать, надо продолжать работать, логично, что всем министрам нужно время, чтобы разобраться, оценить всех специалистов, понять, какие существуют проблемы. Нужно понимать, что у нас сменились только члены правительства, но во всех министерствах остались прежние кадры, которые стоят стеной друг за друга, поэтому сейчас идет ломка прежних схем", - отметил Пойсик.

Он добавил, что отчасти работа правительства тормозится из-за действий оппозиционных партий, одну из которых возглавляет бывший премьер Санду, но еще больше проблем вызывает административная реформа, приведшая к сокращению числа министерств.