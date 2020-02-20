Австралия продлила запрет на въезд прибывающим из Китая

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Власти Власти Австралии еще на одну неделю продлили запрет на въезд на территорию страны всем прибывающим из Китая, за исключением собственных граждан, на фоне распространения нового коронавируса, сообщает телеканал ABC

Изначально Австралия ввела двухнедельный запрет с 1 февраля, после чего он был продлен до 22 февраля. Согласно новому решению, запрет продолжит действовать с 23 по 29 февраля.

Ранее сообщалось, что на территории Австралии были подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом. Восемь из числа заразившихся уже излечились и были выписаны из больниц. Состояние остальных оценивается как стабильное.