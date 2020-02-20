Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T10:23+0300
https://ria.ru/20200220/1564995871.html
СМИ: стрелок из Ханау мог придерживаться праворадикальных идей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564994630_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_679fdedf35b1557e048753ad747d2eb8.jpg
РИА Новости

СМИ: стрелок из Ханау мог придерживаться праворадикальных идей

10:23 20.02.2020
1446
© REUTERS / Kai PfaffenbachНа месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау в письме с признанием в совершении преступления высказывал праворадикальные взгляды, сообщает таблоид Bild.
По информации издания, предполагаемого стрелка из Ханау зовут Тобиас Р., в письме он выражает "запутанные взгляды, многие из которых носят праворадикальный характер".
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, в результате чего были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Полиция считает, что убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.
Ханау находится в 20 километрах от финансовой столицы ЕС Франкфурта-на-Майне, где расположен один из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
Стрельба в Ханау
Вчера, 08:37
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
812303
Обсудить 0
ХанауСтрельба в кальянных в ГерманииФранкфурт-на-МайнеВ мире
Рекомендуем
Я буду двигаться вперед!: история белорусского Ника Вуйчича
"Я буду двигаться вперед!": история белорусского Ника Вуйчича
Стрельба в Ханау
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием
Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Правительство Германии выразило соболезнования из-за стрельбы в Ханау
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Празднование Дня защитника Отечества
Эксперты назвали самые популярные подарки на День защитника Отечества
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
В Берлине вынесли приговор укравшим стокилограммовую золотую монету
Новосибирск
Сибирского активиста возмутила выставка о брачном поведении животных
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Ученые из девяти стран осудили слухи о происхождении коронавируса
Американский информатик Лоуренс Гордон Теслер
В США умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"
Кадры с места жесткой посадки «кукурузника» в Магадане
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Место наезда на журналиста телеканала Россия в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
В Красноярске мужчина пытался задавить корреспондента ВГТРК
Стрельба в Ханау
В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Из Китая в Харьков вылетел самолет с эвакуированными украинцами
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния