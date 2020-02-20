СМИ: стрелок из Ханау мог придерживаться праворадикальных идей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау в письме с признанием в совершении преступления высказывал праворадикальные взгляды, сообщает таблоид Bild.
По информации издания, предполагаемого стрелка из Ханау зовут Тобиас Р., в письме он выражает "запутанные взгляды, многие из которых носят праворадикальный характер".
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, в результате чего были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Полиция считает, что убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.
Ханау находится в 20 километрах от финансовой столицы ЕС Франкфурта-на-Майне, где расположен один из крупнейших аэропортов континентальной Европы.