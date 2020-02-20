СМИ: стрелок из Ханау мог придерживаться праворадикальных идей

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, в результате чего были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Полиция считает, что убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.