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Сибирского активиста возмутила выставка о брачном поведении животных
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РИА Новости

Сибирского активиста возмутила выставка о брачном поведении животных

10:21 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Общественник в Новосибирске потребовал закрыть выставку краеведческого музея о брачном поведении животных, на которой демонстрируются спаривающиеся звери и птицы. В музее РИА Новости рассказали о соответствии экспозиции всем нормам и отсутствии претензий полиции.
Выставка "Каждой твари по паре" петербургского генетика и художника-таксидермиста Павла Глазкова открылась в Новосибирском государственном краеведческом музее 14 февраля. В анонсе на сайте музея говорится, что основой выставки является коллекция авторских таксидермических композиций, изображающих птиц и зверей "в кульминационный момент их брачного поведения".
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Активист Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий счёл неприемлемым установленный для выставки возрастной ценз 12+ и "чучела животных в специфических позах". Он потребовал принять меры "по предотвращению правонарушений против детей".
"Анализ анонса и рекламных материалов данного мероприятия позволяет говорить о том, что экспонаты данной выставки и планируемая для трансляции во время музейной экскурсии информация напрямую противоречат 436-ФЗ РФ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"", - говорится в открытом письме Квасницкого, которое он направил местным властям, детскому омбудсмену и в полицию. Комментарием властей и полиции РИА Новости не располагает.
Заместитель директора музея Юлия Шуклина сообщила РИА Новости, что в музей действительно поступили запросы о выставке от учредителя музея – министерства культуры Новосибирской области и других структур. Кроме того, на второй день работы выставки кто-то из посетителей вызвал полицейских, которые не предъявили музею никаких претензий.
"Сейчас выставка работает в штатном режиме в рамках законодательства. Она содержит абсолютно нормативный контент. Чтобы снять какие-то вопросы, связанные с защитой детей от информации, мы поставили возрастное ограничение 12+. Это было взвешенным решением не только нас как организаторов и автора выставки. Мы обращались к юристам, в том числе сторонних организаций, и все однозначно сказали, что это ограничение является единственно возможным…, никакого эротического контента там нет", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что активист акцентировал внимание только на моменте совокупления, упустив другие комплексы выставки, посвященные смене окраса, поведения, танцам в брачный период, материнству и детству животных.
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НовосибирскНовосибирская областьРоссия
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