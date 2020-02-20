Сибирского активиста возмутила выставка о брачном поведении животных

"Анализ анонса и рекламных материалов данного мероприятия позволяет говорить о том, что экспонаты данной выставки и планируемая для трансляции во время музейной экскурсии информация напрямую противоречат 436-ФЗ РФ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"", - говорится в открытом письме Квасницкого, которое он направил местным властям, детскому омбудсмену и в полицию. Комментарием властей и полиции РИА Новости не располагает.

Заместитель директора музея Юлия Шуклина сообщила РИА Новости, что в музей действительно поступили запросы о выставке от учредителя музея – министерства культуры Новосибирской области и других структур. Кроме того, на второй день работы выставки кто-то из посетителей вызвал полицейских, которые не предъявили музею никаких претензий.

"Сейчас выставка работает в штатном режиме в рамках законодательства. Она содержит абсолютно нормативный контент. Чтобы снять какие-то вопросы, связанные с защитой детей от информации, мы поставили возрастное ограничение 12+. Это было взвешенным решением не только нас как организаторов и автора выставки. Мы обращались к юристам, в том числе сторонних организаций, и все однозначно сказали, что это ограничение является единственно возможным…, никакого эротического контента там нет", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что активист акцентировал внимание только на моменте совокупления, упустив другие комплексы выставки, посвященные смене окраса, поведения, танцам в брачный период, материнству и детству животных.