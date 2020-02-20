Из Китая в Харьков вылетел самолет с эвакуированными украинцами

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Самолет с эвакуированными из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса гражданами приземлится в международном аэропорту Харькова, все пассажиры будут направлены в санаторий в Полтавской области, сообщает телеканал "112.Украина".
Власти Украины эвакуировали из КНР 73 человек, среди них как украинцы, так и иностранцы. На борт были допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней.
"Нам официально подтвердили, что ждут самолет в международном аэропорту "Харьков". Он должен был сесть в 8.00 (9.00 мск – ред.), но так как в городе сильный туман, то самолет кружит над Харьковом", - говорится в сюжете канала.
Также сообщается, что все пассажиры будут направлены в санаторий министерства внутренних дел в Полтавской области.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались более 2 тысяч человек, излечились около 16 тысяч. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.