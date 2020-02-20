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Из Китая в Харьков вылетел самолет с эвакуированными украинцами
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РИА Новости

Из Китая в Харьков вылетел самолет с эвакуированными украинцами

10:13 20.02.2020 (обновлено: 12:25 20.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Самолет с эвакуированными из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса гражданами приземлится в международном аэропорту Харькова, все пассажиры будут направлены в санаторий в Полтавской области, сообщает телеканал "112.Украина".
Власти Украины эвакуировали из КНР 73 человек, среди них как украинцы, так и иностранцы. На борт были допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней.
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"Нам официально подтвердили, что ждут самолет в международном аэропорту "Харьков". Он должен был сесть в 8.00 (9.00 мск – ред.), но так как в городе сильный туман, то самолет кружит над Харьковом", - говорится в сюжете канала.
Также сообщается, что все пассажиры будут направлены в санаторий министерства внутренних дел в Полтавской области.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались более 2 тысяч человек, излечились около 16 тысяч. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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Распространение нового коронавируса112 УкраинаВОЗПолтавская областьКитайУханьУкраинаВ мире
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