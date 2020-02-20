Из Китая в Харьков вылетел самолет с эвакуированными украинцами

Власти Украины эвакуировали из КНР 73 человек, среди них как украинцы, так и иностранцы. На борт были допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней.

"Нам официально подтвердили, что ждут самолет в международном аэропорту "Харьков". Он должен был сесть в 8.00 (9.00 мск – ред.), но так как в городе сильный туман, то самолет кружит над Харьковом", - говорится в сюжете канала.

Также сообщается, что все пассажиры будут направлены в санаторий министерства внутренних дел в Полтавской области.