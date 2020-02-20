Ученые рассказали о пользе плотного завтрака для борьбы с диабетом

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Завтрак из высококалорийных блюд может способствовать борьбе с ожирением и диабетом, считают ученые из Германии. Их исследование опубликовано в издании Завтрак из высококалорийных блюд может способствовать борьбе с ожирением и диабетом, считают ученые из Германии. Их исследование опубликовано в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

Ученые провели трехдневный эксперимент с 16 волонтерами, которых поделили на две группы. В первой давали низкокалорийный завтрак (11 процентов суточной нормы) и высококалорийный обед (69 процентов), а во второй — наоборот. Затем участников меняли местами, при этом за день они получали одинаковое количество пищи. Исследователи подсчитывали количество выделяемой после еды энергии, измеряли уровень сахара в крови и анализировали анкеты, в которых добровольцы оценивали уровень голода и аппетита.

Как выяснилось, сочетание плотного завтрака и низкокалорийного ужина приводит к тому, что утром у человека вырабатывается в два с половиной раза больше тепла, чем вечером. При этом снижаются показатели концентрации глюкозы и инсулина в крови.