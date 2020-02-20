В Москве мошенники выманивали деньги, скрываясь за маской Бэтмена

По ее словам, в полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что приобрел программу, с помощью которой можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Спустя некоторое время гражданин понял, что стал жертвой мошенников, так как на самом деле денежные средства получить оказалось невозможно.