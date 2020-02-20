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В Москве мошенники выманивали деньги, скрываясь за маской Бэтмена
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РИА Новости

В Москве мошенники выманивали деньги, скрываясь за маской Бэтмена

10:00 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Полицейские в Москве задержали подозреваемых в мошенничестве, прикрывавшихся маской героя комиксов Бэтмена, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что приобрел программу, с помощью которой можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Спустя некоторое время гражданин понял, что стал жертвой мошенников, так как на самом деле денежные средства получить оказалось невозможно.
"Полицейские выяснили, что злоумышленники организовали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике неизвестный человек, скрывающий лицо за пластиковой черной маской (героя комиксов Бэтмена – ред.), рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах", - сказала Волк.
Для получения ежедневной прибыли якобы нужно было пополнить счет и приобрести специальную бот-программу, которая будет автоматически делать выигрышные ставки. На эту приманку и попался доверчивый москвич.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Полицейские задержали двоих подозреваемых в Подмосковье. При проведении обысков изъяты два миллиона рублей, банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
10 февраля, 16:35
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
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Ирина ВолкМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
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