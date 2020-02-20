Российские корабли провели учения в Черном море

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Вышний Волочек" и ракетного катера "Р-60" провёл учение по уничтожению условного противника в Чёрном море, сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв.
"Корабельная ударная группа ЧФ вышла в море для проведения подготовительных и зачётных артиллерийских и зенитных ракетных стрельб. По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвёл массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота", - сказал он.
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Боевые расчёты противовоздушной обороны фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитный ракетный комплекс "Штиль-1". Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками.
Затем в рамках учения экипажи кораблей выполнили подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским целям. В качестве кораблей условного противника были использованы буксируемые щиты-мишени. Также артиллерийские расчёты кораблей ЧФ провели стрельбы по плавающим минам и по светящимся авиационным бомбам, сброшенным на парашюте с самолётов.