Российские корабли провели учения в Черном море

"Корабельная ударная группа ЧФ вышла в море для проведения подготовительных и зачётных артиллерийских и зенитных ракетных стрельб. По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвёл массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота", - сказал он.

Затем в рамках учения экипажи кораблей выполнили подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским целям. В качестве кораблей условного противника были использованы буксируемые щиты-мишени. Также артиллерийские расчёты кораблей ЧФ провели стрельбы по плавающим минам и по светящимся авиационным бомбам, сброшенным на парашюте с самолётов.