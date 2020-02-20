Мониз: диалог по атому возможен после решения разногласий США и Ирана

ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Без устранения внутренних разногласий в США и Иране у стран нет шансов на возобновление конструктивного диалога по ядерной проблеме Тегерана, в нынешнем году такие переговоры вряд ли возобновятся, заявил в интервью РИА Новости бывший министр энергетики США Без устранения внутренних разногласий в США и Иране у стран нет шансов на возобновление конструктивного диалога по ядерной проблеме Тегерана, в нынешнем году такие переговоры вряд ли возобновятся, заявил в интервью РИА Новости бывший министр энергетики США Эрнест Мониз , участвующий в согласовании Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)

"В США с 2015 года всегда был очень значительный внутренний раскол. В Иране всегда был очень большой раскол между избранным правительством, (президентом Ирана Хасаном - ред.) Роухани и аятоллами, которые на самом деле представляют собой военных, в частности, тех, кто проводит жесткую политику. И я думаю, что самое главное для возобновления соглашения или новой сделки – это устранить эти расколы внутри обеих стран", - сказал он.

Мониз в настоящее время занимает пост исполнительного директора и сопредседателя совета директоров организации по нераспространению NTI (Nuclear Threat Initiative).

По его словам, пока ни одна из стран не готова устранить внутренние разногласия.

"До тех пор, пока это не произойдет, ни у кого не будет достаточно доверия, чтобы прийти к устойчивому соглашению. И сейчас я бы сказал, что ни одна из стран не готова устранить свой внутренний раскол. Но, как я уже сказал, устранение внутренних разногласий в обеих странах абсолютно необходимо для нового соглашения", - отметил он.

Эксперт добавил, что в нынешнем году возобновление переговоров по ядерной сделке маловероятно.

"Честно говоря, я не вижу больших шансов на серьезные переговоры в этом году. По крайней мере, я не вижу больших шансов на положительное решение в этом году. Я думаю, что после окончания выборов в США, кто бы ни одержал победу, настанет время вернуться к переговорам", - сказал он.