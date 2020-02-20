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Мониз: диалог по атому возможен после решения разногласий США и Ирана
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РИА Новости

Мониз: диалог по атому возможен после решения разногласий США и Ирана

09:57 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Без устранения внутренних разногласий в США и Иране у стран нет шансов на возобновление конструктивного диалога по ядерной проблеме Тегерана, в нынешнем году такие переговоры вряд ли возобновятся, заявил в интервью РИА Новости бывший министр энергетики США Эрнест Мониз, участвующий в согласовании Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
"В США с 2015 года всегда был очень значительный внутренний раскол. В Иране всегда был очень большой раскол между избранным правительством, (президентом Ирана Хасаном - ред.) Роухани и аятоллами, которые на самом деле представляют собой военных, в частности, тех, кто проводит жесткую политику. И я думаю, что самое главное для возобновления соглашения или новой сделки – это устранить эти расколы внутри обеих стран", - сказал он.
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Мониз в настоящее время занимает пост исполнительного директора и сопредседателя совета директоров организации по нераспространению NTI (Nuclear Threat Initiative).
По его словам, пока ни одна из стран не готова устранить внутренние разногласия.
"До тех пор, пока это не произойдет, ни у кого не будет достаточно доверия, чтобы прийти к устойчивому соглашению. И сейчас я бы сказал, что ни одна из стран не готова устранить свой внутренний раскол. Но, как я уже сказал, устранение внутренних разногласий в обеих странах абсолютно необходимо для нового соглашения", - отметил он.
Эксперт добавил, что в нынешнем году возобновление переговоров по ядерной сделке маловероятно.
"Честно говоря, я не вижу больших шансов на серьезные переговоры в этом году. По крайней мере, я не вижу больших шансов на положительное решение в этом году. Я думаю, что после окончания выборов в США, кто бы ни одержал победу, настанет время вернуться к переговорам", - сказал он.
США в одностороннем порядке вышли из СВПД 8 мая 2018 года и ввели санкции в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. Позднее Иран сам приступил к поэтапной приостановке своих обязательств в рамках СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности. Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
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