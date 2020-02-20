В США раскритиковали механизм ЕС по разрешению споров с Ираном

ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новсти, Елизавета Исакова. Механизм ЕС по разрешению споров с Механизм ЕС по разрешению споров с Ираном может привести к отказу Тегерана от верификационных мер, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил в интервью РИА Новости бывший министр энергетики США Эрнест Мониз , участвующий в согласовании сделки.

"Иран не сделал ничего, что указывало бы на создание ядерного оружия. Сейчас ЕС официально запустил механизм урегулирования споров. И мы считаем, что это рискованное предложение. Оно может вернуть сделку, но может и ухудшить ситуацию, заставив Иран полностью отказаться от сделки, в том числе и от верификации. Если это произойдет, то это очень плохой шаг. Мы не знаем, что произойдет. Вот почему я говорю, что это рискованно. Это рискованная азартная игра", - сказал Мониз, который в настоящее время занимает пост исполнительного директора и сопредседателя совета директоров организации по нераспространению NTI (Nuclear Threat Initiative).

Мониз напомнил, что СВПД предусматривает две важных части. Первая касается существенных ограничений на ядерную деятельность Ирана на 15 лет. А вторая, самая важная часть, предусматривает чрезвычайные меры проверки ядерной деятельности Тегерана, которые ранее ни к кому больше не применялись.

"Первая часть сделки, касающаяся ограничений, сейчас не действует. Иран подчеркивает, что ее можно вернуть, если все страны, в частности, Соединенные Штаты, вернутся в сделку. Сейчас они создают еще больше центрифуг. Но если вернуть сделку, Иран может их разобрать. Но сейчас у них нет никаких ограничений. А это значит, что если Иран решит снова создавать, как это было 20 лет назад, программу ядерного оружия, они, очевидно, будут ближе к цели. Однако очень важно, что они по крайней мере до сих пор ни каким образом не отступили от верификационных мер", - сказал эксперт.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.