Соратник Саакашвили, бывший премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы

ТБИЛИСИ, 20 фев – РИА Новости. Бывший премьер Грузии, экс-глава МВД Вано Мерабишвили в четверг вышел из тюрьмы, где он отбыл почти семилетнее наказание по ряду уголовных дел.
Мерабишвили является бывшим членом партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", которая правила на протяжении девяти лет, до парламентских выборов 2012 года. Он был одним из первых, против кого новые власти Грузии выдвинули ряд обвинений, в том числе в превышении служебных полномочий.
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Бывшего чиновника у тюрьмы аплодисментами встретили десятки сторонников. Мерабишвили поблагодарил их за поддержку. В ходе разговора с журналистами бывший премьер заявил, что собирается вернуться в политику.
"Спасибо всем людям, которые поддерживали меня. С помощью их поддержки у меня сохранились сила, энергия, надежда и вера на то, что я должен продолжить борьбу с целью убрать этот режим из Грузии в этом же году",- заявил Мерабишвили, трансляцию вели грузинские телеканалы.
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