Соратник Саакашвили, бывший премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы

Бывшего чиновника у тюрьмы аплодисментами встретили десятки сторонников. Мерабишвили поблагодарил их за поддержку. В ходе разговора с журналистами бывший премьер заявил, что собирается вернуться в политику.

"Спасибо всем людям, которые поддерживали меня. С помощью их поддержки у меня сохранились сила, энергия, надежда и вера на то, что я должен продолжить борьбу с целью убрать этот режим из Грузии в этом же году",- заявил Мерабишвили, трансляцию вели грузинские телеканалы.