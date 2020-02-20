Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T11:03+0300
https://ria.ru/20200220/1564994450.html
Соратник Саакашвили, бывший премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564997714_0:10:1643:934_1036x0_80_0_0_b3deaef76a9338a1beac9339883154fc.jpg
РИА Новости

Соратник Саакашвили, бывший премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы

09:44 20.02.2020 (обновлено: 11:03 20.02.2020)
741
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер Грузии, экс-глава МВД Вано Мерабишвили дает интервью журналистам после выхода из тюрьмы
Бывший премьер Грузии, экс-глава МВД Вано Мерабишвили дает интервью журналистам после выхода из тюрьмы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 20 фев – РИА Новости. Бывший премьер Грузии, экс-глава МВД Вано Мерабишвили в четверг вышел из тюрьмы, где он отбыл почти семилетнее наказание по ряду уголовных дел.
Мерабишвили является бывшим членом партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", которая правила на протяжении девяти лет, до парламентских выборов 2012 года. Он был одним из первых, против кого новые власти Грузии выдвинули ряд обвинений, в том числе в превышении служебных полномочий.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
8 февраля, 14:45
Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Бывшего чиновника у тюрьмы аплодисментами встретили десятки сторонников. Мерабишвили поблагодарил их за поддержку. В ходе разговора с журналистами бывший премьер заявил, что собирается вернуться в политику.
"Спасибо всем людям, которые поддерживали меня. С помощью их поддержки у меня сохранились сила, энергия, надежда и вера на то, что я должен продолжить борьбу с целью убрать этот режим из Грузии в этом же году",- заявил Мерабишвили, трансляцию вели грузинские телеканалы.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
8 февраля, 14:24
Саакашвили намерен "завершить режим" правящей партии в Грузии
420012
Обсудить 0
Единое национальное движениеВано МерабишвилиМихаил СаакашвилиГрузияВ мире
Рекомендуем
Зураб Абашидзе. Архив
Абашидзе анонсировал встречу представителей России и Грузии в Праге
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте
Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси. 18 февраля 2020
В Грузии оппозиционеры проводят митинг около парламента
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД отреагировали на обвинения Грузии в кибератаках
Река Кура и исторический центр Тбилиси
МИД Грузии обвинил Россию в атаках на сайт администрации президента
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Два японских чиновника заразились коронавирусом на Diamond Princess
Украинская военная техника на Донбассе
Депутат Рады предложил создать "зону отчуждения" в Донбассе
Эрнест Мониз
В США раскритиковали механизм ЕС по разрешению споров с Ираном
Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием
Сотрудник военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка
"12 шагов" по Украине не являются всеобъемлющим планом, заявил эксперт
Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Правительство Германии выразило соболезнования из-за стрельбы в Ханау
В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР
В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния