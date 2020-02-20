В Татарстане утвердили перечень приоритетных инвестпроектов

КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Татарстана утвердило перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2020-2022 годы, в который наряду с традиционными проектами в нефтехимии, машиностроении и сельском хозяйстве вошли возведение канатных дорог в крупных городах Татарстана и создание линии по производству искусственной кожи на Казанском пороховом заводе, сообщает министерство экономики региона.

В перечень проектов инвестиционного меморандума Татарстана на 2020-2022 годы включено 103 проекта в таких областях, как сельское хозяйство и рыболовство, добыча нефти и газа, химическое производство, производство транспортных средств, машин и оборудования, производство и распределение электроэнергии, тепла, газа, воды, транспорт и связь, строительство дорог, производство пищевых продуктов, здравоохранение, развитие ОЭЗ. Кроме того, 22 приоритетных инвестпроекта в перечне одобрены к реализации с предоставлением государственной поддержки в виде налоговых льгот.

"Запланировано создание региональной системы линейных объектов внеуличного транспорта, такого, как автоматизированные транспортно-туристические канатные дороги. Канатные дороги возведут с применением технологий австрийско-итальянской группы компаний Leitner в городах и районах республики: Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Нижнекамском, Спасском и Тетюшском районах", - говорится в сообщении.

Также в числе приоритетных проектов, как отмечается, разработка технологии и создание линии по производству искусственной кожи, над которой работает Казанский государственный казенный пороховой завод.

Одним из основных направлений остается сельское хозяйство. К реализации в текущем году утверждено строительство высокотехнологичных комплексов животноводства и молочного производства, выращивания шампиньонов, развитие рыбоводного комплекса "Биосфера-Фиш". К приоритетным в сфере производства транспортных средств и оборудования отнесены проекты по развитию модельного ряда автомобилей "Камаз" и производства специальных защищённых автомобилей на АО "Ремдизель".

С господдержкой планируется в частности реализовать проекты переработки птицы в ООО "Челны-Бройлер", наращивания мощностей производства изопрена и синтетического изопренового каучука на "Нижнекамскнефтехиме", производства агрегатов механизации крыла из полимерных композитных материалов для самолётов на ЗАО "КАПР-Композит", организации нового производства коробок передач по лицензии фирмы ZF Friedrichshafen AG с глубоким уровнем локализации на ООО "ЦФ Кама", строительства двух блоков Казанской ТЭЦ-1, модернизации производства пивобезалкогольной продукции на АО "Булгарпиво", организации производства антикоррозийный и барьерных покрытий, расширения производства пленочных материалов для упаковки пищевых продуктов и детского питания и другие проекты.