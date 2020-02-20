Минпросвещения рассказало о точечной работе с регионами СКФО

"Наш приоритет – это работа с регионами. И мы не случайно сегодня встречаемся и обсуждаем текущие вопросы в Ставропольском крае. Нам важна обратная связь, нам важно понимать те проблемы и вопросы, которые остаются в школах, чтобы мы могли совместно их решать", – цитирует пресс-служба Кравцова.