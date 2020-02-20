Минпросвещения рассказало о точечной работе с регионами СКФО

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ договорилось с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа о точечной работе и методической помощи учителям и ученикам с трудностями в обучении, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
Он отметил, что Минпросвещения видит, что главы регионов уделяют большое внимание системе образования.
"Мы договорились со всеми главами, что будем точечно работать и оказывать методическую поддержку учителям, а также ученикам, испытывающим трудности в обучении. Наша главная задача – чтобы каждый школьник СКФО вне зависимости от того, где он проживает, мог получить качественное образование", – приводит пресс-служба слова министра с совещания в Пятигорском госуниверситете.
Отмечается, что Кравцов также встретился с полномочным представителем президента в СКФО Юрием Чайкой.
"Наш приоритет – это работа с регионами. И мы не случайно сегодня встречаемся и обсуждаем текущие вопросы в Ставропольском крае. Нам важна обратная связь, нам важно понимать те проблемы и вопросы, которые остаются в школах, чтобы мы могли совместно их решать", – цитирует пресс-служба Кравцова.
18 февраля, 10:18Кравцов рассказал о приоритетах Минпросвещения