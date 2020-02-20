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Минпросвещения рассказало о точечной работе с регионами СКФО
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РИА Новости

Минпросвещения рассказало о точечной работе с регионами СКФО

09:39 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ договорилось с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа о точечной работе и методической помощи учителям и ученикам с трудностями в обучении, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
Он отметил, что Минпросвещения видит, что главы регионов уделяют большое внимание системе образования.
"Мы договорились со всеми главами, что будем точечно работать и оказывать методическую поддержку учителям, а также ученикам, испытывающим трудности в обучении. Наша главная задача – чтобы каждый школьник СКФО вне зависимости от того, где он проживает, мог получить качественное образование", – приводит пресс-служба слова министра с совещания в Пятигорском госуниверситете.
Отмечается, что Кравцов также встретился с полномочным представителем президента в СКФО Юрием Чайкой.
"Наш приоритет – это работа с регионами. И мы не случайно сегодня встречаемся и обсуждаем текущие вопросы в Ставропольском крае. Нам важна обратная связь, нам важно понимать те проблемы и вопросы, которые остаются в школах, чтобы мы могли совместно их решать", – цитирует пресс-служба Кравцова.
Сергей Кравцов
18 февраля, 10:18
Кравцов рассказал о приоритетах Минпросвещения
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)СКФОСергей КравцовЮрий ЧайкаОбразование - Общество
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