Правительство Германии выразило соболезнования из-за стрельбы в Ханау

"Сегодня утром наши мысли с жителями Ханау, в центре которого произошло ужасное преступление. Глубокие соболезнования семьям, которые скорбят о своих погибших. Мы надеемся на скорое выздоровление пострадавших", - написал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело. В результате происшествия погибли в общей сложности 11 человек.