Правительство Германии выразило соболезнования из-за стрельбы в Ханау

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство Германии выразило соболезнования в связи со стрельбой в городе Ханау, в результате которой погибли 11 человек, включая предполагаемого стрелка.
"Сегодня утром наши мысли с жителями Ханау, в центре которого произошло ужасное преступление. Глубокие соболезнования семьям, которые скорбят о своих погибших. Мы надеемся на скорое выздоровление пострадавших", - написал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело. В результате происшествия погибли в общей сложности 11 человек.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.