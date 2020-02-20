Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T09:47+0300
https://ria.ru/20200220/1564994159.html
Правительство Германии выразило соболезнования из-за стрельбы в Ханау
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564994490_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_77f47bd51826b6c0698b2913ade955e7.jpg
РИА Новости

Правительство Германии выразило соболезнования из-за стрельбы в Ханау

09:37 20.02.2020 (обновлено: 09:47 20.02.2020)
1410
© REUTERS / Kai Pfaffenbach Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство Германии выразило соболезнования в связи со стрельбой в городе Ханау, в результате которой погибли 11 человек, включая предполагаемого стрелка.

"Сегодня утром наши мысли с жителями Ханау, в центре которого произошло ужасное преступление. Глубокие соболезнования семьям, которые скорбят о своих погибших. Мы надеемся на скорое выздоровление пострадавших", - написал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело. В результате происшествия погибли в общей сложности 11 человек.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
Стрельба в Ханау
Вчера, 08:37
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
211240
Обсудить 0
Стрельба в кальянных в ГерманииШтеффен ЗайбертГерманияФранкфурт-на-МайнеВ мире
Рекомендуем
Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
СМИ: стрелок из Ханау мог придерживаться праворадикальных идей
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
МИД Турции сообщил о гибели своих граждан при теракте в Германии
Стрельба в Ханау
СМИ: состояние пяти тяжелораненых при стрельбе в Германии критическое
Стрельба в Ханау
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Стрельба в Ханау
В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Стрельба в Ханау
Полиция задержала отца предполагаемого стрелка из Ханау, сообщили СМИ
Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии
Кадры с места жесткой посадки «кукурузника» в Магадане
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Стрельба в Ханау
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Меркель: многое указывает на расистские мотивы стрелка из Ханау
Украинская военная техника на Донбассе
Депутат Рады предложил создать "зону отчуждения" в Донбассе
Цветы и свечи находятся возле кальянной в городе Ханау, где произошла стрельба. 20 февраля 2020
Штайнмайер назвал террористическим преступлением стрельбу в Ханау
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния