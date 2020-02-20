Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

На кадрах видно, что самолет сильно деформирован, винт погнут. При этом пассажирские сидения в салоне повреждены, а в кабине пилота находится снег.

Инцидент произошел в четверг утром. Принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент" самолет совершил жесткую посадку недалеко от полосы, в результате чего разрушились фюзеляж и плоскости крыльев. На борту находились 14 человек, семеро пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.