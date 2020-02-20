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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
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РИА Новости

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

09:39 20.02.2020 (обновлено: 10:49 20.02.2020)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
На кадрах видно, что самолет сильно деформирован, винт погнут. При этом пассажирские сидения в салоне повреждены, а в кабине пилота находится снег.
Инцидент произошел в четверг утром. Принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент" самолет совершил жесткую посадку недалеко от полосы, в результате чего разрушились фюзеляж и плоскости крыльев. На борту находились 14 человек, семеро пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Возможными причинами случившегося могли стать техническая неисправность или нарушение правил пилотирования, считают в СК.
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
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Пилоты после жесткой посадки в Магадане пройдут освидетельствование
43726520
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Жесткая посадка Ан-2 в МагаданеАн-2Следственный комитет России (СК РФ)МагаданПроисшествия
Популярные комментарии
Ни в одной стране мира так часто не падают самолёты.
20 февраля, 09:40
КМКостя Магомедов
5001013
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