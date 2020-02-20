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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T11:10+0300
https://ria.ru/20200220/1564993893.html
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии

09:27 20.02.2020 (обновлено: 11:10 20.02.2020)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мелкими провокациями и стычками с российскими военными американцы поддерживают напряжение в Сирии, конфликты будут продолжаться, но до открытого противостояния дело не дойдет, заявил в четверг РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее сегодня в Интернете появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными. В описании ролика указывается, что конфликт произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется. Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр". Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.
"Подобными мелкими провокациями, в том числе на дорогах, американские военные будут поддерживать напряженность в Сирии. Они не заинтересованы, чтобы ситуация полностью стабилизировалась и Россия оказалась в этом урегулировании на первых ролях. Конфликты между российскими и американскими военными будут продолжаться, но до открытого противостояния не дойдет", - заявил Ивашов.
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Вчера, 04:36Война в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
461078917981
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Война в СирииЛеонид ИвашовСирияРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Кстати, появилось продолжение новости: американцы давно уже уехали, а российский вездеход до сих пор выкапывают из канавы.
20 февраля, 09:45
uo ou
119302151
опять опозорились на весь мир.
20 февраля, 09:46
КМКостя Магомедов
243132115
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Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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