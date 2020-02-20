Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мелкими провокациями и стычками с российскими военными американцы поддерживают напряжение в Сирии, конфликты будут продолжаться, но до открытого противостояния дело не дойдет, заявил в четверг РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее сегодня в Интернете появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными. В описании ролика указывается, что конфликт произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется. Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр". Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.
"Подобными мелкими провокациями, в том числе на дорогах, американские военные будут поддерживать напряженность в Сирии. Они не заинтересованы, чтобы ситуация полностью стабилизировалась и Россия оказалась в этом урегулировании на первых ролях. Конфликты между российскими и американскими военными будут продолжаться, но до открытого противостояния не дойдет", - заявил Ивашов.