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СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием
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РИА Новости

СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием

09:27 20.02.2020 (обновлено: 09:49 20.02.2020)
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© REUTERS / Kai Pfaffenbach Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау оставил письмо и видеозапись с признанием в совершении преступления, сообщает таблоид Bild.
"По информации Bild, предполагаемый преступник оставил письменное признание в совершении преступления и видео с признанием", - пишет издание.
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Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
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