СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием

"По информации Bild, предполагаемый преступник оставил письменное признание в совершении преступления и видео с признанием", - пишет издание.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело. В результате происшествия погибли в общей сложности 11 человек.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.