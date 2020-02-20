СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием

"По информации Bild, предполагаемый преступник оставил письменное признание в совершении преступления и видео с признанием", - пишет издание.

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.