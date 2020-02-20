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В Сети высмеяли "уборку" трактором луж в Саранске
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РИА Новости

В Сети высмеяли "уборку" трактором луж в Саранске

09:24 20.02.2020 (обновлено: 12:16 20.02.2020)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Сети с иронией отнеслись к необычному способу "уборки" луж в Саранске. Видео опубликовано в сообществе "ВКонтакте" "Саранск. Доска позора".
На кадрах видно, как трактор безуспешно пытается ковшом убрать воду из лужи, образовавшейся рядом с остановкой пассажирского транспорта.
"Снега нет, а делать что-то надо", — написала Гализа Алукаева.
"Развлекается как может", — пошутил Александр Зинченко.
"Он просто хочет на море, вот и волну делает", — предположил Андрей Устимов.
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26 декабря 2019, 09:17
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