В Сети высмеяли "уборку" трактором луж в Саранске

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Сети с иронией отнеслись к необычному способу "уборки" луж в В Сети с иронией отнеслись к необычному способу "уборки" луж в Саранске . Видео опубликовано в сообществе "ВКонтакте" " Саранск. Доска позора ".

На кадрах видно, как трактор безуспешно пытается ковшом убрать воду из лужи, образовавшейся рядом с остановкой пассажирского транспорта.

"Снега нет, а делать что-то надо", — написала Гализа Алукаева.

"Развлекается как может", — пошутил Александр Зинченко.