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2020-02-20T09:12+0300
https://ria.ru/20200220/1564993366.html
"12 шагов" по Украине не являются всеобъемлющим планом, заявил эксперт
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РИА Новости

"12 шагов" по Украине не являются всеобъемлющим планом, заявил эксперт

09:12 20.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка
Сотрудник военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Документ из 12 шагов по укреплению безопасности на Украине не надо рассматривать как всеобъемлющий план, это подлежит обсуждению, заявил РИА Новости сопредседатель экспертной Группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун.
Он выразил удивление той реакцией, которую вызвали опубликованные меры, отметив, что они были неверно интерпретированы. В настоящее время Браун обеспокоен за судьбу некоторых подписантов данного плана, которые работают над гуманитарными и другими вопросами на Украине. "Они волнуются, смогут ли они вернуться (на Украину – ред.) и продолжить свою работу", - сообщил эксперт.
Площадь Независимости в Киеве
18 февраля, 15:46
Один из авторов "12 шагов" на Украине уверен в востребованности плана
Ранее Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group, EASLG) презентовала в рамках Мюнхенской конференции "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе". Над документом работали американские, европейские, российские, украинские эксперты. Предложенный план вызвал шквал критики. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был даже внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Дискуссионные идеи

Браун рассказал, что EASLG на протяжении многих лет публикует экспертные предложения в рамках Мюнхенской конференции по безопасности для вовлечения в дискуссию более широкого круга участников. Президентская кампания Владимира Зеленского фокусировалась на создании платформы диалога и установлении мира на Украине, в связи с чем эксперты решили подумать о мерах, которые бы облегчили страдания людей на востоке Украины и укрепили бы меры доверия между сторонами конфликта, сообщил собеседник агентства.
"Мы опубликовали эти шаги. Они не являются всеобъемлющим планом. Они все подлежат обсуждению. Мы никогда, никогда не представляли, что этот план является всеобъемлющим объяснением того, что вызвало это (конфликт на Украине – ред.)", - отметил бывший британский чиновник.
Военнослужащие в Донбассе
14 февраля, 22:00
В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине
Двенадцать предложенных шагов включают в себя восстановление Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК); установление диалога между военными; улучшение свободы передвижения в зоне конфликта; нахождение пропавших без вести; инициативу по разминированию; экономическое восстановление Донбасса; разработку дорожной карты по санкциям; устранение радиологической угрозы; Евроатлантический диалог по безопасности; определение взаимодействия ЕС и России; запуск диалога по проблемам идентичности.
В Киеве сообщили, что план не соответствует официальной украинской позиции, добавив, что он больше похож на политический заказ. В Донецкой Народной Республике также высказали свое недовольство двенадцатью шагами и отметили, что представленный документ является попыткой уйти от выполнения минских соглашений.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
18 февраля, 12:34
В Раде "12 шагов" по Донбассу назвали планом снятия санкций с России

Холодный прием

Наибольшую критику вызвали, в частности, две предложенные меры – разработка дорожной карты по снятию санкций с России, а также запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.
Британский эксперт подчеркнул, что последний пункт ни коим образом не предполагает определение идентичности украинцев другими странами. "Совсем нет. Речь идет о людях, у которых смешанная идентичность (русско-украинская, венгерско-украинская, польско-украинская)", - сказал Браун. Усилия в рамках этого шага направлены на создания атмосферы уважения к проживающим на Украине гражданам с такой сложной идентичностью.
Что же касается санкционного вопроса, то и он открыт для дальнейших обсуждений, и его не обязательно выполнять в комплексе с остальными предложенными шагами, добавил он. "Мы предложили, что с помощью "второго трека" (т.е. экспертного диалога – ред.), мы можем изучить, как такая дорожная карта могла бы выглядеть. Есть люди, которые решительно с этим не согласны, и я уважаю их позицию", - заявил Браун.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
15 февраля, 16:08
Зеленский прокомментировал "12 шагов" по урегулированию на Украине
По его словам, нападки со стороны бывших американских чиновников, которые ныне работают во влиятельном экспертном центре "Атлантический совет", и обвинения в том, что члены Группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности выполняют повестку РФ, "создали возможность для оппозиционных политиков на Украине" развить эту теорию. Так, к примеру, бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал документ, заявив, что он работает против Украины.
"Ирония в том, что большинство шагов избавили бы народ от страданий. Мы пытались помочь, и мы дважды повторяем это в документе. Мы никогда не предлагали принятие всех пунктов", - отметил Браун.
Он выразил изумление, что члены Атлантического совета обрушились с критикой на своих же коллег, которые также принимали участие в составлении документа. "Я был шокирован, когда узнал, как он (план) был охарактеризован группой бывших американских дипломатов. Мы открыто представили его на Мюнхенской конференции по безопасности. У нас был рабочий ланч, мы пригласили на него людей, объяснили им (предложения). Мы не считаем, что эти вещи высечены в камне. Это предложения. Это то, чем мы занимаемся на протяжении многих лет", - указал Браун.
Тем не менее, Браун уверен, что существует возможность реализовать большинство из этих шагов на практике – будь то гуманитарные вопросы, восстановление Донбасса или установление диалога на уровне военных. С ним согласен и другой соавтор документа, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Он полагает, что рано или поздно это видение будет востребовано.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Киев и Запад обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. При этом в РФ неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта в Донбассе, и что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
18 февраля, 09:56
В ДНР раскритиковали план "12 шагов" по Донбассу
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Дес БраунСЦККВольфганг ИшингерЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАтлантический советВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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