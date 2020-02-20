В подконтрольном ДНР Шахтерске в горной выработке произошел взрыв

ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Пять горняков пострадали при вспышке метано-воздушной смести в горной выработке в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республики городе Шахтерск, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС ДНР.
"Шахтерск, горная выработка глубиной 700 метров - вследствие неосторожного обращения с огнем при курении пятеро сотрудников, находясь в горной выработке, получили ожоги разной степени тяжести от вспышки метано-воздушной смеси", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
В ведомстве отметили, что пострадавшие самостоятельно вышли на поверхность, они госпитализированы.
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