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В подконтрольном ДНР Шахтерске в горной выработке произошел взрыв
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РИА Новости

В подконтрольном ДНР Шахтерске в горной выработке произошел взрыв

09:02 20.02.2020 (обновлено: 09:18 20.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шахтеры . Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Пять горняков пострадали при вспышке метано-воздушной смести в горной выработке в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республики городе Шахтерск, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС ДНР.
"Шахтерск, горная выработка глубиной 700 метров - вследствие неосторожного обращения с огнем при курении пятеро сотрудников, находясь в горной выработке, получили ожоги разной степени тяжести от вспышки метано-воздушной смеси", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
В ведомстве отметили, что пострадавшие самостоятельно вышли на поверхность, они госпитализированы.
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