Депутат Рады предложил создать "зону отчуждения" в Донбассе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
По его словам, эта территория должна стать "подушкой безопасности" для Киева. Как считает Рахманин, украинской власти следует отселить местное население на два с половиной километра от линии фронта.
"Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены", — заявил депутат в эфире радио "Новое время".
Он добавил, что в Донбассе не должно быть военных, а мониторингом за соблюдением правил безопасности, по его мнению, предстоит заняться миссии ОБСЕ.
Создание "зоны отчуждения", считает Рахманин, не должно существенно ухудшить конфигурацию, которая "сложилась на сегодня".
Переговоры об урегулирования ситуации в Донбассе ведутся, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но, несмотря на соглашения о перемирии, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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