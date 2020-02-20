Депутат Рады предложил создать "зону отчуждения" в Донбассе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".

По его словам, эта территория должна стать "подушкой безопасности" для Киева. Как считает Рахманин, украинской власти следует отселить местное население на два с половиной километра от линии фронта.

"Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены", — заявил депутат в эфире радио "Новое время"

Он добавил, что в Донбассе не должно быть военных, а мониторингом за соблюдением правил безопасности, по его мнению, предстоит заняться миссии ОБСЕ.

Создание "зоны отчуждения", считает Рахманин, не должно существенно ухудшить конфигурацию, которая "сложилась на сегодня".

Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.