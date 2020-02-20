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Депутат Рады предложил создать "зону отчуждения" в Донбассе
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РИА Новости

Депутат Рады предложил создать "зону отчуждения" в Донбассе

08:57 20.02.2020 (обновлено: 12:24 20.02.2020)
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
По его словам, эта территория должна стать "подушкой безопасности" для Киева. Как считает Рахманин, украинской власти следует отселить местное население на два с половиной километра от линии фронта.
"Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены", — заявил депутат в эфире радио "Новое время".
Он добавил, что в Донбассе не должно быть военных, а мониторингом за соблюдением правил безопасности, по его мнению, предстоит заняться миссии ОБСЕ.
Создание "зоны отчуждения", считает Рахманин, не должно существенно ухудшить конфигурацию, которая "сложилась на сегодня".
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Переговоры об урегулирования ситуации в Донбассе ведутся, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но, несмотря на соглашения о перемирии, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Сергей РахманинУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Все правильно говорит! Надо создать зону отчуждения, которая оградит и Донбас и Россию и даже Ейропу, но только от Киева)
20 февраля, 09:25
Дмитрий Донской
1830000
Донбасс войдёт в состав России!!!!!
20 февраля, 09:40
Стас Титов
1202000
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