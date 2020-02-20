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В Приморье восстановлен объем поставок овощей из Китая
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РИА Новости

В Приморье восстановлен объем поставок овощей из Китая

08:52 20.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© Sputnik
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Восстановлен нормальный объем поставок овощей из Китая в Приморье, где наблюдался их дефицит на фоне коронавируса в КНР, сообщил РИА Новости зампред правительства Приморья Константин Шестаков.
"Объём поставок из КНР, который был, за текущую неделю восстановлен. Нам поддержку оказали партнёры из КНР, в том числе генконсульство во Владивостоке. Для жителей Приморья увидеть на полках овощи из КНР по относительно доступной цене - это важно", - сказал Шестаков.
Ранее в магазинах Приморья исчезли или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объясняли это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли. Как отмечало правительство региона, это должно решить проблему дефицита овощей.
В ряд приморских магазинов поступили недорогие овощи, но 11 февраля власти Приморья сообщили, что поставки из Китая вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом. С 15 февраля поставки овощей увеличились.
По данным правительства Приморья на среду, килограмм помидоров на оптовой базе в Приморье в зависимости от сорта стоит 100-145 рублей, огурцы – 95-120 рублей, перец сладкий – от 130 рублей, салат – 140 рублей. Также подешевели овощи "борщевого набора".
Зона таможенного и фитосанитарного контроля
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