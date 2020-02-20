В Приморье восстановлен объем поставок овощей из Китая

Ранее в магазинах Приморья исчезли или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объясняли это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли. Как отмечало правительство региона, это должно решить проблему дефицита овощей.