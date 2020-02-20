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https://ria.ru/20200220/1564992750.html
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах
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РИА Новости

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах

08:36 20.02.2020 (обновлено: 09:42 20.02.2020)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФФСБ и МВД России пресекли деятельность подпольных торговцев оружием и боеприпасами
ФСБ и МВД России пресекли деятельность подпольных торговцев оружием и боеприпасами
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 39 подпольных торговцев оружием и боеприпасами в 19 регионах РФ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД пресечена противоправная деятельность 39 граждан в 19 регионах РФ, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из незаконного оборота изъято 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в числе которых автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, револьверы, 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, около 3 тысяч патронов, свыше 11 килограммов взрывчатых веществ и оборудование для производства боеприпасов.
По данным ФСБ, прекращена деятельность четырёх подпольных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов.
Изъятые средства направлены на криминалистические исследования, по итогам будут приняты процессуальные решения.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПроисшествия
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