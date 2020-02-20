ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах

ФСБ и МВД России пресекли деятельность подпольных торговцев оружием и боеприпасами

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники ФСБ МВД пресекли деятельность 39 подпольных торговцев оружием и боеприпасами в 19 регионах РФ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД пресечена противоправная деятельность 39 граждан в 19 регионах РФ, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из незаконного оборота изъято 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в числе которых автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, револьверы, 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, около 3 тысяч патронов, свыше 11 килограммов взрывчатых веществ и оборудование для производства боеприпасов.

По данным ФСБ, прекращена деятельность четырёх подпольных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов.