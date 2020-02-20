В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
ДТП произошло утром на автодороге Симферополь-Николаевка в районе села Кольчугино.
"Водитель автомобиля ISUZU допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть вблизи пешеходного перехода. В результате ДТП два пешехода - женщины 25 и 45 лет - погибли на месте", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет все обстоятельства дорожного происшествия, идет проверка.
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