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2020-02-20T08:28+0300
https://ria.ru/20200220/1564992589.html
ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки
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РИА Новости

ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки

08:28 20.02.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в районе населенного пункта Золотое
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 18 февраля украинские силовики одиннадцать раз нарушили режим тишины.
"За 19 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, а также гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново, Нижнее Лозовое, Березовское.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
19 февраля, 08:00
Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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