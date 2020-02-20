ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки

ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 18 февраля украинские силовики одиннадцать раз нарушили режим тишины.

"За 19 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, а также гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново, Нижнее Лозовое, Березовское.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.