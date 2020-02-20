"Социальный навигатор" получил премию Digital Communications Awards

"Москва - добрый город, здесь делается очень много хороших дел. Все эти добрые дела мы собрали на сайте департамента труда и социальной защиты населения в нашем "Социальном навигаторе". Здесь можно найти бесплатные услуги для москвичей от государства, некоммерческих организаций и даже от бизнеса. Мы - площадка, где все добрые дела города собраны в одном месте", - цитирует сайт начальника управления информационной политики и коммуникаций департамента труда и социальной защиты населения Наталью Цымбаленко.