"Социальный навигатор" получил премию Digital Communications Awards

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Каждый месяц более 15 тысяч москвичей находят нужные социальные услуги с помощью интерактивного навигатора на официальном сайте департамента труда и соцзащиты населения, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.
Согласно сообщению, департамент труда и социальной защиты населения Москвы с сервисом "Социальный навигатор" стал победителем ежегодной премии Digital Communications Awards. Награда была получена в номинации "Внешняя коммуникация". Другими лауреатами Digital Communications Awards стали десятки ведущих российских компаний, агентств и брендов.
"Интерактивный навигатор социальных услуг работает на официальном сайте ведомства с 2019 года. Каждый месяц более 15 тысяч человек находят нужные услуги с помощью онлайн-карты. Благодаря ей можно узнать об услугах центров занятости населения, о психологической и юридической помощи, службе медиации, помощи женщинам и детям в кризисной ситуации, подростковых клубах, помощи бездомным людям, школах приемных родителей, профессиональном образовании и переобучении, центрах соцобслуживания", - говорится в сообщении.
Добавляется, что недавно на карту добавили новые точки: некоммерческие организации и благотворительные фонды, которые получили гранты "Москва - добрый город".
"Москва - добрый город, здесь делается очень много хороших дел. Все эти добрые дела мы собрали на сайте департамента труда и социальной защиты населения в нашем "Социальном навигаторе". Здесь можно найти бесплатные услуги для москвичей от государства, некоммерческих организаций и даже от бизнеса. Мы - площадка, где все добрые дела города собраны в одном месте", - цитирует сайт начальника управления информационной политики и коммуникаций департамента труда и социальной защиты населения Наталью Цымбаленко.
Премия Digital Communications Awards проводится с 2013 года. Она учреждена для распространения значимых достижений в области digital-коммуникаций и продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов. Лауреатами традиционно становятся сто лучших проектов индустрии.
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