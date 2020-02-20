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"Социальный навигатор" получил премию Digital Communications Awards
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РИА Новости

"Социальный навигатор" получил премию Digital Communications Awards

08:26 20.02.2020 (обновлено: 09:15 20.02.2020)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Каждый месяц более 15 тысяч москвичей находят нужные социальные услуги с помощью интерактивного навигатора на официальном сайте департамента труда и соцзащиты населения, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.
Согласно сообщению, департамент труда и социальной защиты населения Москвы с сервисом "Социальный навигатор" стал победителем ежегодной премии Digital Communications Awards. Награда была получена в номинации "Внешняя коммуникация". Другими лауреатами Digital Communications Awards стали десятки ведущих российских компаний, агентств и брендов.
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"Интерактивный навигатор социальных услуг работает на официальном сайте ведомства с 2019 года. Каждый месяц более 15 тысяч человек находят нужные услуги с помощью онлайн-карты. Благодаря ей можно узнать об услугах центров занятости населения, о психологической и юридической помощи, службе медиации, помощи женщинам и детям в кризисной ситуации, подростковых клубах, помощи бездомным людям, школах приемных родителей, профессиональном образовании и переобучении, центрах соцобслуживания", - говорится в сообщении.
Добавляется, что недавно на карту добавили новые точки: некоммерческие организации и благотворительные фонды, которые получили гранты "Москва - добрый город".
"Москва - добрый город, здесь делается очень много хороших дел. Все эти добрые дела мы собрали на сайте департамента труда и социальной защиты населения в нашем "Социальном навигаторе". Здесь можно найти бесплатные услуги для москвичей от государства, некоммерческих организаций и даже от бизнеса. Мы - площадка, где все добрые дела города собраны в одном месте", - цитирует сайт начальника управления информационной политики и коммуникаций департамента труда и социальной защиты населения Наталью Цымбаленко.
Премия Digital Communications Awards проводится с 2013 года. Она учреждена для распространения значимых достижений в области digital-коммуникаций и продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов. Лауреатами традиционно становятся сто лучших проектов индустрии.
Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая
25 декабря 2019, 12:20
Олеся Беленькая: "социальные лифты" через профнавигацию города Москвы
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Департамент труда и соцзащиты МосквыМоскваОбщество
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